人夫搞外遇還有私生子　女兒驗DNA心寒...元配最後才知

▲ 小三生子驗DNA成外遇鐵證，親女兒揭父親姦情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名張姓男子與曾姓妻子結褵多年育有一女，卻在2014年結識阮姓女子，按捺不住情慾，發生婚外情，在小三租屋處發生多次性關係，阮女懷孕生下一名兒子。事後被張男女兒察覺異狀，帶著父親及小三兒子去做DNA親子鑑定，確定是張男親生兒子，女兒因此揭發父親姦情。

張男與阮姓小三在2014年前結識，阮女明知張男是已婚身分，仍多次發生性關係，阮女在2016年生下一名兒子。張男元配的女兒察覺不對勁，在2018年8月間，帶父親及小三兒子去做DNA親緣鑑定，報告出爐證時小孩是張男的種，成了外遇鐵證。

曾婦從女兒口中得知丈夫在外面搞婚外情，小三竟然還生了一個男孩，極為氣憤，當機立斷報警處理，指控丈夫出軌。

檢察官認為，張男、阮女坦承犯行，兩人犯後深具悔意，且無前科紀錄，加上曾婦同意給予丈夫與阮女機會，予以緩起訴處分。緩起訴為3年，兩人須於處分確定後3個月內，雙方得分別向公庫支付1萬元，並參加「法治教育課程」3小時；緩起訴期間兩人不得有見面、通話、通訊等情事，如果違反規定被拍照攝影存證，通訊通話留有紀錄，則撤銷緩起訴。