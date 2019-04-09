媽祖鑾轎藏玄機！他曝金色轎頂上「2顆神秘小燈」神奇用處

▲大甲媽7日起駕，現場湧入15萬人恭送擠爆街區。（圖／記者葉南州攝）

突發中心／綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境可說是台灣的年度盛事！7日晚間盛大展開2019年度為期9天8夜的遶境活動，路程更長達300多公里，沿途也將吸引不少信徒跟隨，該如何維持長長隊伍的秩序，全靠媽祖鑾駕上的2顆「紅藍燈」。

被選為全世界三大宗教活動之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，每年都吸引了超過30萬名信徒參與。2019年度遶境活動在4月7日晚間10時準時起駕，現場萬頭攢動，將鎮瀾宮內外擠的水洩不通，超過15萬人到場共襄盛舉。

▲▼媽祖鑾轎上也有「紅綠燈」。（圖／東森新聞，下同）

起駕當晚，媽祖鑾轎在信徒的簇擁下，隨著人潮左右搖晃，緩慢地前進，仔細一瞧，鑾轎的金色轎頂上竟有2顆LED燈泡，其中藍色的燈泡更是持續亮著，到了隔天上午，則轉為亮紅燈。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤解釋，媽祖鑾轎停下時，「神轎班的馬上按紅燈，就表示我們鑾轎暫時休息」，等到「起駕行走時，就按藍燈」。原來這2顆LED燈泡就是信徒們的「紅綠燈」，用來指引隊伍前進或是停下休息。小小2顆的燈泡在媽祖遶境活動中卻肩負重任，指揮大隊人馬方向。

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