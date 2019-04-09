狂翻洗衣店內包包！他爽拿10萬瞄監視器　失主苦等1個月...

突發中心／綜合報導

辛辛苦苦賺的血汗錢一下子沒了10萬...一名女網友代他人PO文，一個月前包包不慎遺留在自助洗衣店內，包內10萬元現金也不翼而飛。失主請店家調閱監視器後才發現，一名年輕男子拾獲包包後，不僅沒將包包送往警局，還大肆搜刮裏頭的財物，失主本著「給年輕人一個機會」的心態，若對方歸還願意既往不咎，但始終沒獲得回應，只好將監視器畫面公布網路，希望影片中主角看到文章後，能儘速將錢歸還。

▲一名年輕男子在四下無人的洗衣店內發現一個包包，竟將裡頭的10萬元現金搜刮一空。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

一名女網友將案發時的影片PO上臉書社團「爆料公社」，從影片中可看到，身著紅白黑三色外套、戴著黑框眼鏡的年輕男子，在空無一人的洗衣店內，發現一個黑色包包，他隨即拉開包包拉鍊翻找，先是將包內皮夾裡的現金拿走，而後又翻出裡頭的藍色小袋子，毫不猶豫地拿出袋內厚厚一疊10萬元現金，對折後塞入自己口袋，過程還時不時看向四周及頭頂上的監視器。事後，男子還氣定神閒的買個便當，悠悠哉哉地坐在店內吃了起來，完全不像剛剛才拿走不屬於自己東西的樣子，令人氣結。

失主表示，3月6日當天，因為有急事所以把包包忘在新北市某間洗衣店內，回去後發現裏頭的錢都不見了，調閱監視器畫面發現，男子先拿了皮夾裡的錢，回來後又拿了小包包裡面的錢，案發當日就報警了，「等了一個月本來想說給年輕人一個機會，結果還是沒有歸還」，但失主仍願意再給男子一個禮拜，若將錢盡速歸還，「我們願意既往不咎，但若始終不願歸還，「我們一定告到底！」

貼文一出，引發網友熱烈討論，「一個月都花快沒了吧...這常給個幾天機會就很多了」、「十萬元蒙蔽他的良知」、「年紀輕輕，手那麼髒！」、「他有抬頭看監視器啊！怎麼還會繼續偷」、「別傻了，可能早就被花完了」、「我家小孩很乖，都是洗衣店帶壞的」、「台灣最美的風景是人」，也有網友提醒「竊盜是公訴罪，不可能既往不咎」，因此原PO也將貼文稍作修改。

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