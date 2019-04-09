快訊／遶境走到橫紋肌溶解、尿變黑　柯文哲：沒有走完至少要騎完

▲台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境全程步行，7日開始「夜行日休」一路急行軍至今，9日凌晨2點30分扺達雲林縣西螺的福興宮，但在接著進行雲林到嘉義的行程前，柯文哲宣布將改以腳踏車完成剩下的行程。柯文哲表示，雖然身體還可以、還能站著受訪，但自評應該有橫紋肌溶解症，尿還變黑的；至於改騎腳踏車主要是剩幾個鐘頭要走到新港太困難，「至少沒有走完，也要騎完。」

柯文哲9日中午在西螺福興宮參拜並接受媒體聯訪，對於目前身體情況，柯文哲直言「全身痠痛」，但還好、還是可以站在這裡受訪。他也透露，自評應該有橫紋肌溶解症，還發現有尿變黑的症狀，「太激烈運動齁，橫紋肌會受傷。」

對於改騎腳踏車，柯文哲說，主要是現在還有一天還不到，只有幾個鐘頭，要走到新港太困難了，「至少沒有走完，也要騎完」；媒體追問，因此騎自行車不是身體，是因為要趕路？他表示，不是啦，如果這麼短的時間要用走的話有困難，在身體這種狀況不太容易。

另外，對於媒體問到過去以「意志力」著稱，現在改騎腳踏車是否有些勉強？柯文哲說，「常常是這樣…，還是那句話，心存善念、盡力而為」，還是在一個程度內當然盡量做。

