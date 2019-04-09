挺韓用簡體字等於賣台？星光奈奈重砲回擊：腦殘不要喊這麼大聲

▲星光奈奈在粉專錄製影片表示，有「小綠綠」指她收錢接政治業配且賣台，讓她直批對方根本是「腦殘」。（圖／翻攝自星光奈奈5inana Instagram）

地方中心／綜合報導

最近瘋傳中國網軍收購台灣臉書粉專的說詞，連正妹攝影師、Youtuber星光奈奈也被波及，她8日在粉專錄製影片表示，有「小綠綠」指她收錢接政治業配且賣台，讓她直批對方根本是「腦殘」，「抹紅我的同時又提不出半點證據，閉著眼說瞎話」。

星光奈奈透過影片表示，「有腦殘說我的臉書被對岸收買了」，她痛批這些人的邏輯有問題，並舉例說「賣台，所以呢，你會支持韓國瑜、你會用簡體字、你會跟中國做生意、你會不喜歡小英政府、討厭民進黨」，但反果來說若支持韓國瑜、不支持民進黨、用簡體字，就歸類成賣台的話，「這是錯誤的邏輯」。

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▲▼星光奈奈批小綠綠根本是腦殘。（圖／翻攝自星光奈奈2.0臉書）

她更舉例，一個人因為腦殘而單身，不等於單身的人就是腦殘，「有可能是因為你矮醜窮，又不懂得上進，所以你才單身，這些原因都是有可能」。

星光奈奈最後說道，「只樣去抹紅別人，只會顯示你很厲害！為什麼說你很厲害？哪有人腦殘在那邊大聲到處喊『我腦殘！我腦殘！快看看我腦多殘！』就是有你們這種人，我真的很佩服欸！腦殘不要喊這麼大聲好不好？隨隨便便就抹紅別人，太好笑了，這顯示你腦很殘而已。」

▲正妹攝影師、Youtuber星光奈奈。（圖／翻攝自星光奈奈5inana Instagram）

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