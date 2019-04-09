「怯戰不是我的風格」　蔡英文提醒：總統提名一定影響國政運作

▲蔡英文針對民進黨總統初選召開記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

針對民進黨內初選近來的紛擾，總統蔡英文9日親上火線召開記者會，說明初選的態度，強調怯戰並不是她的風格，但歷次黨大選進入競爭性階段，大選就沒有贏過；同時也指出，這牽動的不是黨，身為現任總統，民進黨是執政黨，處理總統提名會影響國政、政府運作。

蔡英文上午11時15分於總統府3樓虹廳舉行記者會時表示，利用今天機會跟大家做一個說明，知道這段時間要避免擦槍走火，要給協調小組一個比較大的空間，所以都保持緘默，「因此覺得我好像怯戰，但我是沒有怯戰的紀錄，我對選戰而言沒有這問題。」

蔡英文說，她領導民進黨超過10年，最大期待就是團結，並且可以勝選，怯戰不是她的風格，在2012年時競爭的是現任行政院長蘇貞昌，當時初選帶來的負面效果，歷次民進黨大選，進入競爭性階段，大選就沒有贏過。

面對眼前這一局的思考，蔡英文強調，她是現任總統，民進黨是執政黨，不是在野黨，而執政黨如何處理總統提名，一定會影響國政、政府的運作。

蔡英文強調，期待可以找出勝選的方案，在2020可以打一場勝利的戰爭，這段期間僅管給她貼標籤，攻擊她，但她選擇忍耐；她說，民進黨是執政黨不是在野黨，提名一定會影響政府運作跟政策實施，立場很清楚就是必須團結，並且尋求勝選最大可能性，並延續執政理念，並將初選對現在執政衝擊要降到最低。