影／新髮型醜爆！藍衣男強壓設計師　下秒「亂剃他頭髮」洩憤

▲藍衣男氣憤地狂撸設計師頭髮。（圖／翻攝自梨視頻）

記者朱世凱／綜合報導

重慶市一名陳姓男子近日到一間理髮店理髮時，因為不滿新髮型太醜，便直接把瘦弱的設計師強壓在椅子上，隨後奪走電動理髮器，開始亂撸對方的頭髮洩憤，整個野蠻過程都被監視器錄下。目前陳男已被警方逮捕。

綜合陸媒報導，事發在3月31日下午5點多左右，穿著藍色外套的男子到南岸的理髮店整理頭髮，沒想到結束後覺得與「所想的」相差太多，便氣得拿起手機向一旁民眾展示「理想效果圖」，隨後暴怒地強按設計師在椅子上，開始拿起理髮器亂撸對方的頭髮。

▼藍衣男拿著理想效果圖，要民眾評評理。（圖／翻攝自梨視頻）

穿著T恤且身材瘦小的髮型師，雖然不斷掙扎解釋，卻仍敵不過正在氣頭上的陳男，只好無奈地任對方「宰割」。據悉，陳男洩憤完後，便果斷地離開店家，其他民眾則在一旁圍觀不敢插手，整個過程全被監視器拍下，並且在網路上開始流傳。

據悉，陳男目前已被公安拘留，警方表示，民眾如果遇到事情，必須透過合法途徑解決問題。網友看完留言說，「真的是做了我一直不敢做的事」、「理髮師永遠不知道剪一點點是什麼概念」、「理髮師從來都是只按自己想法去做，顧客意見根本不理」、「高危險職業」、「太霸氣了！」、「即使不滿意也不能這麼做啊！沒水準」、「太過分了」、「我一直笑是對的嗎？」。