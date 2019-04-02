她後腦一坨「超厚棕色葫蘆」！　大刀一剪變「全麥吐司切片」...網全看傻

▲幾百年沒洗頭？ （圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

許多頭皮油脂分泌旺盛的人，每天都必須要洗頭，否則頭髮容易打結、變得油亮，甚至還會有濃厚的油垢味傳出。有網友日前就在臉書社團貼出一組照片，只見畫面中女子的後腦勺長出一坨灰色厚髮，看起來就像第二顆頭，且不知多久沒洗，令不少網友嚇傻表示「這是吸塵器吸到的灰塵吧」、「剪的人心臟夠大顆」。

「多久沒洗頭了？」一位網友今日在臉書「爆笑公社」中轉貼一組髮廊的照片，只見一位女子留了厚厚一包如「葫蘆」般的頭髮，髮質看起來相當乾燥、造型堅挺，隨後還被理髮師像「切全麥土司」般直接切開；畫面中可見一個圓形的切面，相當驚人，不知道是幾個月、甚至是幾年沒洗頭了。

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鄉民們看傻表示，「有這麼懶洗頭嗎？」、「比較好奇她頂著那坨是都怎麼睡阿」、「我以為是全麥麵包」、「剪的人心臟夠大顆」、「這是吸塵器清出來的吧」、「 沙發裡面的填充物嗎」、「快刀斬亂麻，爽快」、「切蛋糕的概念」。

▲其實是全麥土司？（圖／翻攝自爆笑公社）

另外也有不少人說看過類似的髮型，「我在台北車站曾經看過一位流浪女子，她的頭髮狀態就是如此...」、「我幫街友剪過頭髮，不誇張，剪開裡面有蟑螂蛋跟小蟑螂，味道真的很臭，可是沒辦法，他誠懇的捧著他乞討來的所有銅板走進店裡，沒有任何人願意搭理他，但讓我終生難忘。」

其實這組圖片是從國外流傳而來，被網友們在推特上瘋轉，許多人看了都狂起雞母皮；無論是不是造型，都讓人表示隔著螢幕可以聞到味道。

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