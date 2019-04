她後腦一坨「超厚棕色葫蘆」！　大刀一剪變「全麥吐司切片」...網全看傻

▲幾百年沒洗頭? (圖/翻攝自爆笑公社)

許多頭皮油脂分泌旺盛的人,每天都必須要洗頭,否則頭髮容易打結、變得油亮,甚至還會有濃厚的油垢味傳出。有網友日前就在臉書社團貼出一組照片,只見畫面中女子的後腦勺長出一坨灰色厚髮,看起來就像第二顆頭,且不知多久沒洗,令不少網友嚇傻表示「這是吸塵器吸到的灰塵吧」、「剪的人心臟夠大顆」。

「多久沒洗頭了?」一位網友今日在臉書「爆笑公社」中轉貼一組髮廊的照片,只見一位女子留了厚厚一包如「葫蘆」般的頭髮,髮質看起來相當乾燥、造型堅挺,隨後還被理髮師像「切全麥土司」般直接切開;畫面中可見一個圓形的切面,相當驚人,不知道是幾個月、甚至是幾年沒洗頭了。

鄉民們看傻表示,「有這麼懶洗頭嗎?」、「比較好奇她頂著那坨是都怎麼睡阿」、「我以為是全麥麵包」、「剪的人心臟夠大顆」、「這是吸塵器清出來的吧」、「 沙發裡面的填充物嗎」、「快刀斬亂麻,爽快」、「切蛋糕的概念」。

另外也有不少人說看過類似的髮型,「我在台北車站曾經看過一位流浪女子,她的頭髮狀態就是如此...」、「我幫街友剪過頭髮,不誇張,剪開裡面有蟑螂蛋跟小蟑螂,味道真的很臭,可是沒辦法,他誠懇的捧著他乞討來的所有銅板走進店裡,沒有任何人願意搭理他,但讓我終生難忘。」

其實這組圖片是從國外流傳而來,被網友們在推特上瘋轉,許多人看了都狂起雞母皮;無論是不是造型,都讓人表示隔著螢幕可以聞到味道。

