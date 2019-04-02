　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她後腦一坨「超厚棕色葫蘆」！　大刀一剪變「全麥吐司切片」...網全看傻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 幾百年沒洗頭？ 。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲幾百年沒洗頭？ （圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

許多頭皮油脂分泌旺盛的人，每天都必須要洗頭，否則頭髮容易打結、變得油亮，甚至還會有濃厚的油垢味傳出。有網友日前就在臉書社團貼出一組照片，只見畫面中女子的後腦勺長出一坨灰色厚髮，看起來就像第二顆頭，且不知多久沒洗，令不少網友嚇傻表示「這是吸塵器吸到的灰塵吧」、「剪的人心臟夠大顆」。

「多久沒洗頭了？」一位網友今日在臉書「爆笑公社」中轉貼一組髮廊的照片，只見一位女子留了厚厚一包如「葫蘆」般的頭髮，髮質看起來相當乾燥、造型堅挺，隨後還被理髮師像「切全麥土司」般直接切開；畫面中可見一個圓形的切面，相當驚人，不知道是幾個月、甚至是幾年沒洗頭了。

請繼續往下閱讀...

鄉民們看傻表示，「有這麼懶洗頭嗎？」、「比較好奇她頂著那坨是都怎麼睡阿」、「我以為是全麥麵包」、「剪的人心臟夠大顆」、「這是吸塵器清出來的吧」、「 沙發裡面的填充物嗎」、「快刀斬亂麻，爽快」、「切蛋糕的概念」。

▲▼ 幾百年沒洗頭 。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲其實是全麥土司？（圖／翻攝自爆笑公社）

另外也有不少人說看過類似的髮型，「我在台北車站曾經看過一位流浪女子，她的頭髮狀態就是如此...」、「我幫街友剪過頭髮，不誇張，剪開裡面有蟑螂蛋跟小蟑螂，味道真的很臭，可是沒辦法，他誠懇的捧著他乞討來的所有銅板走進店裡，沒有任何人願意搭理他，但讓我終生難忘。」

其實這組圖片是從國外流傳而來，被網友們在推特上瘋轉，許多人看了都狂起雞母皮；無論是不是造型，都讓人表示隔著螢幕可以聞到味道。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
奧迪休旅停歪「左後輪出格」他拍照酸文被砲翻！網曝3原因
3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支網激推「這一代」
畫面曝光！內湖男嬰遭保母壓住20分「四肢掙扎」疑被活活悶死

關鍵字：洗頭,爆笑公社,頭髮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妻買4鈕扣牛仔褲！老公秒阻止…結巴吐「羞炸真相」　老司機：比拉鍊好辦事

影／鐵漢柔情！她懷孕成「殘廢」　老公霸氣呵護讓網羨慕：嫁對人了

影／夜遊竹北廢棄戲院…「地下室聚一堆」女廁慘哭紅厲鬼現身　一群學生全煞到

影／他買10萬「FT6」分期竟被酸：25歲沒車沒面子！　網拿賓士神回獲讚

男伴HangTen三角褲破小洞「波浪鬆緊帶」！她問：為何不丟　過來人解答了

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

男友洗頭完「神秘中藥味」狂飄！她一聞傻住：睡超安穩　網笑：熟悉的味道

房間跟狗窩一樣！他「神頂嘴媽媽2句話」慘了　網笑翻：要結紮了

她後腦一坨「超厚棕色葫蘆」！　大刀一剪變「全麥吐司切片」...網全看傻

一年狂抓6287輛車違規！　國道9處交流道「電眼取締王」曝光

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

她後腦一坨「超厚棕色葫蘆」！　大刀一剪變「全麥吐司切片」...網全看傻

一年狂抓6287輛車違規！　國道9處交流道「電眼取締王」曝光

Love From Taiwan！　愛心米淨水解非洲災民饑渴

高鐵清明連假「熱銷時段」曝光！　星期六日爆滿到22點

愚人節騙懷第2胎！消防員尪回家「聞到大姨媽」秒識破　她驚呆：職業病喔

何煖軒給華航內部告別信曝光　2000字訴「所有責任我一肩扛起」

準公共幼兒園8月全面實施 教育部：113年50萬學童享平價教保

新買質感床簾！室友一躺...他秒見「詭異靈堂」超毛　網笑喊：家屬答禮

3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支　網激推「這一代」：其他亮點皆不足

Uber條款再戰！北區座談租賃車業怒退席　千人高吼「凱道見」

自閉症畫家監院開畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

市場阿婆自訂收電費SOP　索百元不成掌摑女攤商…手機充電也要50元

台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

廣州－深圳機場只要40分鐘　「穗莞深城際鐵路」預計9月底啟動

全球最環保國家！電動車佔銷售過半　想買還要排隊等待

蜜月期僅1天！3個原因使Lyft經2個交易日就破發

蘋果西打消氣？大飲財報出不來　下午五點重訊說明

比特幣飆破5千美元　一小時內大漲19％

和林青霞真的復合了？　秦漢「7字回應」揭內幕

腸病毒拉警報！單週就診達4655人創三年新高...月底恐進入流行

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫..

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞..

窮父拒開刀　暖醫塞5千：你要養..

孕媽「胎夢」收體虛男孩　出生長..

正妹同事邀泡湯過夜　老司機神回..

奧迪休旅停歪　他拍照酸文被砲

他買機車被酸：25歲沒車沒面子..

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

電鍋15年不壞！她哀怨曝最大困..

國道未保持53.5公尺被開單　..

出500萬也約不到　她錯失億級..

夜奔四海豆漿　狂掃5盒驚呆闆娘

她刷不掉硅藻土發霉污漬　真相冏..

更多熱門

相關新聞

鯊魚「假牙」突噴出！網友全笑傻

鯊魚一直都在大海中扮演著兇猛又邪惡的角色，令人生畏。但近日，有一段超搞笑影片在網路上瘋傳，影片中可見鯊魚當時正在游泳，沒想到游到一半，口中的「假牙」竟突然噴出，隨後鯊魚便迅速將假牙「甩回原位」，短短10秒的影片就讓網友笑翻，紛紛改變了對鯊魚兇猛的看法。

母曬娃似「小瓜呆脆迪酥」　網喊超像　

手提紙袋穿+拉　2步驟就能鎖住

老闆每天戰斧牛排擺全桌！員工變胖崩潰

騙點數被拆穿！茶妹淚訴12分鐘：錢難賺

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面