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新北八里真慶宮玄天上帝聖誕　侯友宜贈「北極至尊」匾額

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▲ 新北八里真慶宮玄天上帝聖誕 侯友宜贈「北極至尊」匾額。（圖／新北市民政局提供）

▲ 紫皇天乙真慶宮秉持玄天上帝慈悲濟世的精神，經常舉辦弱勢關懷活動，照顧地方弱勢不遺餘力。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月7日（農曆3月3日）是玄天上帝聖誕，市長侯友宜前往祀奉玄天上帝的新北市八里區紫皇天乙真慶宮參拜，祈求玄天上帝護國佑民，更致贈「北極至尊」匾額，感謝廟方長期以來，關心照顧在地民眾。

侯友宜表示，玄天上帝是民間俗稱的「上帝公」、「帝爺公」，新北市境內祀奉玄天上帝的宮廟多達127家，是重要的民間信仰。紫皇天乙真慶宮秉持玄天上帝慈悲濟世的精神，經常舉辦弱勢關懷活動，每年不僅發放八里區國中、小學學生清寒獎助學金，並分送白米、物資給弱勢機構和家庭，照顧地方弱勢不遺餘力。

▲ 新北八里真慶宮玄天上帝聖誕 侯友宜贈「北極至尊」匾額。（圖／新北市民政局提供）

紫皇天乙真慶宮主委陳文清表示，真慶宮是由開山住持陳育德為救治其母病痛所創設，為慶祝玄天上帝聖誕，每年3月29日起至4月7日一連10天舉辦系列活動，除了單車騎上龜馬山活動，聖誕當天更有全台信眾匯集祝壽，鑼鼓喧天，人潮不斷。

民政局長柯慶忠表示，真慶宮位於八里龜馬山，香火鼎盛，宮廟建築參考中國武當山紫霄宮，為國內規模最大的道教聖地，又可遠眺臺北港、淡水漁人碼頭，不論是知名淡水八景之一的「淡水夕照」，或是「大屯春色」，還是臺灣海峽的「碧波萬頃」均映入眼廉，令人流連忘返。

▲ 新北八里真慶宮玄天上帝聖誕 侯友宜贈「北極至尊」匾額。（圖／新北市民政局提供）

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關鍵字：新北,八里,紫皇天乙真慶宮,玄天上帝

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