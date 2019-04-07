記者郭世賢／金山報導

總統蔡英文7日到金寶山自由之翼墓地，悼念30年前為「100%言論自由自焚殉道而死」的鄭南榕。她說，感念鄭南榕為台灣所做的一切，要讓言論自由成為台灣共同的DNA；對於假新聞，蔡英文說，假訊息、收購粉絲團，是「假自由之名，行傷害自由之實。」

▲▼ 悼念鄭南榕殉道，蔡英文：假訊息＆假粉絲侵犯言論自由。（圖／記者郭世賢攝，下同）

蔡英文說，4月7日這一天是《自由時代》創辦人鄭南榕自焚的日子，政府也將此日定為言論自由日，今年適逢30週年，也是她擔任總統後第3年，對於鄭南榕之死，就如德國總理梅克爾說的「自由的秘密是勇氣」。她說，這兩天傳出「中國想收購臉書粉絲專頁、或是金錢利誘培養特定主張的網路宣傳，引起社會惶惶不安，台灣言論自由的邊界正在被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由帶來嚴峻的挑戰」。

蔡英文表示，要達到鄭南榕想要的目標，我們要做得更多，去年開始，促轉會正式展開運作，陸續撤銷4000多件不當判決，是受難者家屬心裡的療癒，未來也會有更多228跟白色恐怖的歷史真相被攤在陽光下，朝鄭南榕理想中的「好國、好民」更進一步，讓言論自由成為台灣共同的DNA，讓轉型正義落實在的每個角落，這就是30年後的今天，紀念鄭南榕最好的方式

她表示，假訊息正在給台灣的民主帶來嚴峻的挑戰，當前的台灣正有如歐洲面臨恐怖主義的挑戰，自由從來就不是理所當然，必要時我們必須挺身而出，勇敢捍衛自由，「利用台灣的言論自由侵蝕我們所擁有的自由，這種事情我沒有辦法接受，相信台灣人也不能接受，我做總統會堅持立場，為民主奮鬥」。

她說，在鄭南榕殉道那年出生的孩子，今年已經30歲了，這個世代沒有經歷過黨外時代，但經歷過野草莓、太陽花，同時曾經為了守護民主，做出關鍵的貢獻，全力捍衛台灣的民主，確保言論自由及轉型正義走在正確道路上，是我們的責任，不分世代、性別、族群，都應該為這塊土地共同打拚。

在自由之翼，鄭南榕的墓碑上刻著「焚而不毀」，上面放滿了鄭南榕生前最愛的紅色玫瑰花，象徵他對生命的熱情，對自由的渴望。1989年4月7日，抗拒政府的逮捕，在民權東路巷子裡的雜誌社裡，他喊著「國民黨不能逮捕到我，只能夠抓到我的屍體」，他化為一團火球，在熊熊烈火中，告別了人世，享年41歲。

4月7日在金寶山自由之翼的紀念鄭南榕活動，出席的人還包括他的遺孀葉菊蘭、女兒鄭竹梅、前民進黨主席林義雄、現任民進黨主席卓榮泰、總統府秘書長陳菊、台北市副市長蔡炳坤。