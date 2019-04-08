集結三大藝文團隊65場免費演出　家樂福「揪厝味藝術節」來了

▲家樂福2019揪厝味藝術節將在宜蘭盛大舉辦。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

由宜蘭縣政府文化局與家樂福文教基金會共同主辦的「家樂福揪厝味藝術節－黑潮藝動」，即將於4/19至4/21在宜蘭中興文化創意園區登場，其集結三大藝文團隊和宜蘭在地團隊帶來65場演出，並開放所有民眾免費入場，預計將吸引三萬人次前往參與。

由家樂福文教基金會創辦的「家樂福文化藝術季」，已經連續舉辦10年，而今年正式改名為「家樂福揪厝味藝術節」，期許因藝術節的舉辦，相「揪」鄉親朋友回家（厝），一起享受台灣不同的藝術、人文、美學、美食風「味」。

家樂福指出，今年活動第一次在宜蘭舉辦，且在為期二天三夜的藝術饗宴中，除了邀來采風樂坊、阮劇團、紙風車劇團帶來大型「夜戲」演出外，也請來宜蘭在地團隊以及其他縣市的團隊，為民眾帶來超過65場充滿樂趣的創意展演。

除了有精彩演出，這次活動還有召集宜蘭及全國各地、社會企業、小農、文創等，共約70組攤商的「家有市集」。另外，在「展覽－黑潮藝動」的部分，以宜蘭人文及家樂福企業社會責任兩大面向呈現，分別為「宜蘭人文展」和「家樂福文教基金會23週年展」。

家樂福說，今年活動現場還安排了許多豐富的活動，包含與家樂福文教基金會結盟的日本京都宇治政府的吉祥物「茶茶小王子」將特別跨海來台，親臨現場擔任公益大使，與宜蘭愛加倍關懷協會、寒溪教會、失親兒基金會等社福單位的孩子們一同跳舞同樂。

另外，宜蘭傳藝園區則推出小朋友才有的獨享優惠，自即日起到4/30，凡12歲以下兒童於票口購買傳藝普通年卡，即可以300元獨家優惠價，享有一年內無限次入園，讓宜蘭傳藝園區成為小朋友最棒的戶外教室。