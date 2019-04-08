家樂福藝術節黑潮藝動　享受「揪厝味」的藝文盛宴

▲「家樂福揪厝味藝術節－黑潮藝動」，將於19日（五）至21日（日），在「宜蘭中興文化創意園區」開跑！是令人期待的藝術饗宴。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

開放民眾免費入場，節目也精彩豐富，令人期待藝術饗宴的「家樂福揪厝味藝術節－黑潮藝動」將登場！宜蘭文化局與家樂福文教基金會共同主辦的黑潮藝動，將於19日（五）至21日（日），於「宜蘭中興文化創意園區」開跑！不僅有3場大型夜戲、19組團隊65場以上日戲連演、70攤生活美學市集、CreativeMornings Taipei講座及展覽。

家樂福文教基金會表示，該會創辦的「家樂福文化藝術季」已邁入第11年，2019年正式改名為「家樂福揪厝味藝術節」，以「共好」為主旨，從社區、小農、青創、藝術等4大面向出發，展現宜蘭的「厝味（趣味）」，也代表相「揪」鄉親朋友回家、交流展現人文風土的「厝」，及享受臺灣各地藝術人文、美學與美食風「味」。

宜蘭的創造力大師、也是該會董事長吳靜吉，50餘年來不遺餘力，在臺灣各地推動文化扎根教育，尤其在故鄉宜蘭更是致力之深，吳靜吉認為，宜蘭保留了一份當代極難再見的天真質樸，是臺灣珍貴的寶藏。

該會執行長蘇小真則說，宜蘭周圍海域有黑潮帶來南方恆常不變的溫暖及豐富的養份，2019年舉辦在宜蘭便是期望藝術節如同黑潮般，讓來參與的人們，感受到這片土地黏人的溫度及豐盛的宜蘭人文風情。

「透過交流合作，拓展宜蘭藝文產業更多元的可能性！」宜蘭縣長林姿妙表示，家樂福雖是營利企業卻担負起社會責任，不但透過基金會於藝文教育上持續付出與耕耘，在台灣由企業主辦的大型免費藝文演出更是十分少見，期待此次的攜手合作，能將更多優秀的縣外團隊及企業單位帶入宜蘭，深刻感受在地專屬的「勁厝(趣)味」與好生活。

為期二天三夜的活動中，特別邀集「采風樂坊」、「阮劇團」、「紙風車劇團」於晚間7時至9時，帶來精彩絕倫的大型「夜戲」演出。

11時至18:00時的「日戲」則邀請無獨有偶工作室劇團、悟遠劇坊、蘭陽舞蹈團、DOUBLE GANGSTER、不想睡遊戲社、足夢舞人，以及該會「與未來有約」計畫長期扶持的臺東孩子的書屋－十鼓隊、三峽小草書屋－北管隊、青少年表演藝術聯盟等團隊，於中興文創園區各個角落驚喜獻藝，總計將為民眾帶來超過65場意想不到、充滿樂趣的創意展演！

而日本京都宇治政府的吉祥物「茶茶小王子」，也將特別跨海來台擔任公益大使，與宜蘭愛加倍關懷協會、寒溪教會、失親兒基金會等社福單位的孩子跳舞同樂。

此外，市集、講座及展覽活動，除了召集宜蘭及全國各地、社會企業、小農、文創等共約70組攤友，更與Impact Hub Taipei合作舉辦「國際創意早晨講座CreativeMornings」，邀請政大創新與創造力中心「創造力講座」主持人吳靜吉以及文化創意產業與藝術行政管理專長的教授于國華，就「地方創生」之主題分享其多年來的寶貴經驗，並將此講座與國際創意社群分享。

「家樂福揪厝味藝術節」期許能為地方帶來延續性的正面影響，將宜蘭的美好推廣至國際藝文社群，19日（五）至21日（日），歡迎民眾相揪到宜蘭中興文化創意園區共襄盛舉，活動詳情可至官網https://joinfunartfestival.blogspot.com/、家樂福文教基金會或中興文創園區臉書查詢。