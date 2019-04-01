星巴克買一送一又來了！限時這2天「只有4小時」優惠別錯過

▲星巴克常推出買一送一優惠 。（圖／取自粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

星巴克買一送一優惠又來了！業者於4/2、4/9這兩天舉辦「星光好友分享日」，當天的16：00至20：00期間內，至門市購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

繼上次推出「星光好友分享日」受到消費者矚目後，星巴克再度推出限時只有四小時的優惠活動。不過，該活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

另外，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡等；以及部分門市不參與活動，包含機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、典藏101門市等。

而cama café則是於4/1愚人節這天推出2杯中杯拿鐵99元優惠（原價1杯65元），期望在這個特別的日子，讓消費者能和朋友快樂享受一杯好咖啡。

繼去年跨年當日首次推出2杯中杯拿鐵99元優惠活動後，cama這次是第二度再推出此活動。業者指出，第一次推出即創下當日突破1萬杯拿鐵銷量佳績，因次再度推出期望能有更好成績。

除了在4/1愚人節推出優惠活動，cama還推出新口味「草莓風味焦糖瑪琪朵」，中杯售價75元、大杯95元。另為歡慶新上市，4/3～4/16期間限定，會員可享草莓風味焦糖瑪奇朵免費中杯升級大杯。