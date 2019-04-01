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限時2天滿千送百「回饋無上限」！超市霸主神秘購物節曝光了

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▲▼全聯購物節 。（圖／業者提供）

▲全聯去年首次推出單日限定的購物節活動，吸引爆滿消費者捧場。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／台北報導

本土起家的全聯已是全台最大連鎖超市霸主，不僅店數將近1000家，其今年整體營收更將挑戰1300億歷史新高目標，而這背後除了靠「集點、甜點、慶典」3點祕技外，今年還將全面搶攻「五金」商機，分別為咖啡（黑金）、麵包（黃金）、葡萄酒（紅金）、冷凍調理食品（白金）、蔬菜水果（綠金）等，持續穩坐超市霸主地位。

繼去年首次推出單日限定的「雙十家家購物節」，吸引150萬名顧客上門，並創造8億元的單日歷史新高業績後，全聯今年上半年又再創造新的慶典為「事事如意節」，不僅將活動天數變兩天（4/4、4/5），而且滿千送百優惠回饋無上限，甚至這次還加入預購商品，包含家電、鍋具、母親節蛋糕等商品，預計這次單日業績可望再創新高。

▲▼全聯購物節 。（圖／業者提供）

全聯表示，造節就像是創造一個慶典，不僅能創造話題更能提升買氣，而去年首次舉辦的雙十家家購物節，更讓消費者的消費金額拉高，其中消費超過千元的比例成長了3成。因此，今年將會持續創造一日慶典活動，同時也會推出更多生活性提案如在家吃早餐，以及泡麵博覽會、咖啡大賞等素材性主題。

其中，今年更將主攻「五金」商機，除了在2020年將全面導入現煮咖啡跟麵包外，今年更聚焦葡萄酒（紅金）部分，分別於上、下半年各推一檔主題活動。而上半年的「南半球葡萄酒大賞」則是主打10美元（約300元台幣）價格的高CP值葡萄酒，其中還有6支為獨賣，期望讓消費者不用花大錢也能找到最對味的酒款。

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▲▼全聯紅酒 。（圖／業者提供）

全聯指出，台灣葡萄酒產值逐年增加，根據市調機構尼爾森資料， 2017年產值已達24.5億，年成長1.5%，主要通路為量販及超市，兩者市占合計就高達8成。其中超市不僅市占逐年提升，也是唯一業績連續2年維持正成長的通路，像是全聯自2015年強化紅白酒專區以來，業績連續三年維持雙位數成長，統計2018年葡萄酒銷量已達約160萬瓶。

目前全聯販售的酒類品項達250支，其中葡萄酒品類近150款，雖品項數超過60%，但業績占比卻僅有8%。全聯說，經過4年努力，把台啤銷售通路排行第五名提升到第一，因此這次也很看好紅金潛力，不僅引進更多高CP值酒款也用生活提案切入市場，期望今年紅金可創造4.32億業績，並於3年後力拼年業績達10億。

另外，家樂福春季葡萄酒展預計4/10開跑，為期2週活動共展出200款葡萄酒，其中有60支新款葡萄酒，最低下殺買2送1起。

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關鍵字：超市,全聯,賣場,購物節,事事如意購物節,紅酒

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