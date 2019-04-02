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麥當勞大薯「限時7週買一送一」！悠遊卡、icash2.0全面開嗶了

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▲▼麥當勞 。（圖／業者提供）

▲自4月17日起，到麥當勞持悠遊卡支付不限金額，即可憑悠遊卡交易明細享「大薯買一送一」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

大薯買一送一優惠又來了！為鼓勵消費者多使用電子支付票證，麥當勞特別祭出限時優惠，只要持悠遊卡消費不限金額，即可憑在麥當勞使用悠遊卡的交易明細享「大薯買一送一」，每張交易明細可享優惠一次，消費越多次、可兌換的優惠次數也越多。

根據金管會電子票證統計，悠遊卡及一卡通為民眾最熟悉的電子支付票證，平均每人擁有2.7張悠遊卡，且持卡數每年持續攀升中。對此，麥當勞首度與悠遊卡公司合作，於全台餐廳全面開通電子票證感應服務，只要持悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡四大票證，即可輕鬆感應付款。

▲▼麥當勞 。（圖／業者提供）

麥當勞表示，自2018年已全面開通「信用卡小額支付」，以及三大國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay），並自今年3月起全台開通四大票證電子支付，對於廣大的學生族群或是未持信用卡的民眾來說，想吃麥當勞只要「嗶」一下就可，省去現金交易與找零的不便。

麥當勞說，為鼓勵民眾多加使用電子票證消費，將持續推出多元超值的優惠回饋消費者，而首波與悠遊卡公司合作，自4/17至6/4限時7週期間，只要持悠遊卡支付不限金額，即可憑悠遊卡單筆交易明細享「大薯買一送一」。

另外，漢堡王則自即日起與Uber Eats跨平台合作，讓消費者不必久等或出門購買，就能享用各種餐點，並到4月22日前還推出期間限定優惠，新用戶訂購漢堡王餐點滿129元，即可免費享6塊BK雞塊；以及所有用戶不限訂餐門檻即享3次免外送服務費。首波上線為大台北區域的14家門市，包含敦南、大湖、華納等。

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關鍵字：麥當勞,薯條,買一送一

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