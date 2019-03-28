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網友最愛集點又來了！「日本精品廚具」量販3折起加價換購

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▲▼量販集點 。（圖／業者提供）

▲家樂福再度推出柳宗理餐廚鍋具換購活動。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣人真的超愛集點換廚具！根據網路溫度計調查指出，每次超市跟量販推出的廚具集點活動，都吸引許多網友熱議，其中去年由家樂福推出的精品廚具品牌「柳宗理」集點活動，更是創下極高的討論聲量。對此，看好消費者對柳宗理喜愛，業者今年再度推出活動。

家樂福去年首次與柳宗理品牌合作，成功帶動集點風潮，換購數量高達15萬個，其中換購量第一名的單手鐵鍋，更創下三萬個換購量，超越台灣兩年累積的銷量，讓製造廠商感到驚訝。因此，這次再度與家樂福合作集點活動，更端出全球獨賣的中華鐵炒鍋，以及全台獨賣的中華菜刀。

家樂福表示，由於去年合作成功，今年柳宗里集點換購活動更要讓顧客驚喜連連，其中更有二支新商品是特別針對台灣民眾烹調習慣設計的新品，包含全球獨賣的雙網紋中華炒鍋，以及全台獨賣的輕量型中華菜刀。在餐具組方面，更推出經典中的「樺木刀叉匙三件組」，限量僅一千組。

家樂福「柳宗理餐廚鍋具」換購活動點數發送自3月27日起至6月23日止，凡是會員只要購物滿500元，就可以獲得一點貼紙，單筆最高可贈送2百點，集滿六點以上就可以三折起加價購商品，另也可集滿點數免費兌換，每款商品皆為限量。兌換日期自3月27日起至6月30日止。

而全聯目前則推出Bodum系列印花換購活動，最低門檻只要集滿20枚印花，就能以市價一折起換購商品。目前換購前三名分別為，美式濾滴咖啡機、哥本哈根保溫瓶、不鏽鋼真空隨行杯。

▲▼量販集點 。（圖／業者提供）

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,柳宗理

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