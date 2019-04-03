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限時4天加碼超殺破盤品！量販清明連假250項商品一次購足

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▲▼ 愛買，量販 。（圖／業者提供）

▲祭祀用品、拜拜生鮮及連假出遊零食超過250項商品，愛買最低6折起。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接清明節4天連假到來，量販業者紛紛推出各大商品優惠，不論是祭祀用品、拜拜生鮮，還是連假出遊零食等，通通都有折扣。其中，愛買更於4/4～4/7再推出「清明連假搶買攻略」，精選13項超強優惠商品，讓消費者一次購足。

看好連假期間來客增加2成，愛買自4/4～4/7再精選13項特殺商品，最低5折起，包含「UNIMAX螺旋23W省電燈泡白/黃光」原價99元，下殺49元、「萬丹酪農戶限定鮮乳」85折特價157元、「台灣金牌啤酒500ml*4」破盤特價137元等。

另針對清明祭祀用品，愛買也推出感恩回饋價，即日起～4/9期間，祭祖金紙、眾神土地公發財金、地基主發財金等祭祀金紙均一價99元、不銹鋼金爐299元、復古摺疊桌449元；而熟食肉品也有優惠，如「紐奧良烤雞」特價169元，以及「烤鹹豬肉」每片85元等。

愛買指出，看好清明4天連假出遊潮，推出超過250項商品讓消費者一次購足，其中大包裝零食更備貨量增加5成，同時因應大甲媽繞境盛事，還引進新品「大波露巧克力好神限定包」，售價89元，每包有健康、平安等祈福寓意，上架一週以來已賣出千包。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 家樂福日本週 。（圖／業者提供）

至於家樂福則自即日起至4/9推出每年最受歡迎的日本週，網羅上千件日本熱銷商品，其中新品超過百件以上，例如沖繩三寶特產脆餅禮盒(紅芋/雪鹽/黑糖)、直送台灣的沖繩辣味蝦餅片、南風堂沖繩島辣椒味蝦餅等。

家樂福指出，這次日本週特別以檸檬為主題推薦商品，像是瀨戶內檸檬農園系列檸檬蛋黃醬、無添加檸檬麵沾醬、Lemosco檸檬辣椒醬，以及同為新品的松屋鹽味檸檬糖、在日本高級超市熱銷的馬魯喀一口酥，還有同瀨戶內產味源素麵等，都是不可錯過的精選商品。

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