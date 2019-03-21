「現煮乾拌麵」超激戰！量販排行榜出爐第3名竟然都是它

▲有越來越業者推出現煮乾拌麵。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣人超愛吃麵食！根據統計，去年台灣速食麵產值已達破百億業績，除了泡麵依舊熱銷外，現煮乾拌麵產品更是如雨後春筍般推出，並有越來越多名人代言。其中，家樂福販售的品項就多達近百個，而業者也統計了前三名排行榜。

現煮乾拌麵從前年開始炒熱市場，去年更進入名人代言的戰國時代。家樂福指出，今年至今架上已新增27個現煮乾拌麵新品，目前國內跟國外的品項數加起來達92個。熱銷前三名分別為：kiki拌麵系列、老媽拌麵系列、曾拌麵豆撈口味等。

家樂福表示，2018現煮乾拌麵佔麵品整體業績約6.8%，而今年目前更已成長到16.16%，創造約7000多萬業績，除了因品項數增加外，也顯示越來越多消費者在意吃的健康，如下班回家後，可用現煮麵加入其他配料，就能快速煮出好吃又美味的料理。

因此，為滿足消費者龐大需求，家樂福領先其他通路推出由吳秉承研發的「麵大師」系列新品，其針對口味新開發凹凸麵體與波浪麵體，並附上真材實料的配料。自即日起至3/26祭出限時嚐鮮價第二件5折優惠。

而愛買也指出，現煮乾拌麵帶動麵類商品買氣年增3成以上，並統計1月至今的銷量發現，繼傳統醬香、胡麻風味後，20款麻辣味再帶動近百款乾拌麵買氣較去年同期翻倍成長，月銷突破10萬包。其中，由麻辣鍋名店推出的「太和殿麻辣拌麵」月銷1.2萬包拿下冠軍，第二名則是擁有穩定客群的「阿舍食堂外省乾麵」月銷8000包，第三名則是引發搶購潮的「曾拌麵-麻油椒香」月銷6500包。

根據愛買觀察表示，藝人聯名拌麵成為銷量保證，像是ALIN代言的「老媽拌麵」全系列5種口味、平均月銷7000包，而今年引進由型男主廚吳秉承技術指導的「麵大師拌麵系列」，口碑也很不錯，雙週累積超過2000包銷量。另外，名店加持的拌麵同樣受到消費者青睞，如銷售冠軍「太和殿九葉青勁麻拌麵」，單月就有近3000包買氣。