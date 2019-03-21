　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「現煮乾拌麵」超激戰！量販排行榜出爐第3名竟然都是它

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼現煮乾拌麵 。（圖／資料照）

▲有越來越業者推出現煮乾拌麵。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣人超愛吃麵食！根據統計，去年台灣速食麵產值已達破百億業績，除了泡麵依舊熱銷外，現煮乾拌麵產品更是如雨後春筍般推出，並有越來越多名人代言。其中，家樂福販售的品項就多達近百個，而業者也統計了前三名排行榜。

現煮乾拌麵從前年開始炒熱市場，去年更進入名人代言的戰國時代。家樂福指出，今年至今架上已新增27個現煮乾拌麵新品，目前國內跟國外的品項數加起來達92個。熱銷前三名分別為：kiki拌麵系列、老媽拌麵系列、曾拌麵豆撈口味等。

家樂福表示，2018現煮乾拌麵佔麵品整體業績約6.8%，而今年目前更已成長到16.16%，創造約7000多萬業績，除了因品項數增加外，也顯示越來越多消費者在意吃的健康，如下班回家後，可用現煮麵加入其他配料，就能快速煮出好吃又美味的料理。

▲▼現煮乾拌麵 。（圖／資料照）

因此，為滿足消費者龐大需求，家樂福領先其他通路推出由吳秉承研發的「麵大師」系列新品，其針對口味新開發凹凸麵體與波浪麵體，並附上真材實料的配料。自即日起至3/26祭出限時嚐鮮價第二件5折優惠。

而愛買也指出，現煮乾拌麵帶動麵類商品買氣年增3成以上，並統計1月至今的銷量發現，繼傳統醬香、胡麻風味後，20款麻辣味再帶動近百款乾拌麵買氣較去年同期翻倍成長，月銷突破10萬包。其中，由麻辣鍋名店推出的「太和殿麻辣拌麵」月銷1.2萬包拿下冠軍，第二名則是擁有穩定客群的「阿舍食堂外省乾麵」月銷8000包，第三名則是引發搶購潮的「曾拌麵-麻油椒香」月銷6500包。

根據愛買觀察表示，藝人聯名拌麵成為銷量保證，像是ALIN代言的「老媽拌麵」全系列5種口味、平均月銷7000包，而今年引進由型男主廚吳秉承技術指導的「麵大師拌麵系列」，口碑也很不錯，雙週累積超過2000包銷量。另外，名店加持的拌麵同樣受到消費者青睞，如銷售冠軍「太和殿九葉青勁麻拌麵」，單月就有近3000包買氣。

▲▼現煮乾拌麵 。（圖／資料照）

ET快訊
快訊／鄭俊英被抓了！　南韓首位藝人遭下「逮捕令」
週五秒變天！鋒面挾雨「濕到週六」　中部以北都有雨
獨家／歐陽娜娜「支持一個中國」　歐陽龍：見鬼了！

關鍵字：量販,家樂福,賣場,愛買,泡麵,排行榜,乾拌麵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

影／「24小時全年無休」掰掰了！全台逾600家超商夜間關門打烊

超商史上最賣座「國民飲品」！小7年銷破千萬杯再推新寵兒

生力軍報到！「漢堡界霸主」期間限定新品來了　無敵大麥克同步回歸

小7「無人超商」喊卡　總經理：大家寧願排隊等結帳

不再24小時營業！400間小7晚上打烊　總經理：加盟主有需求可申請

「現煮乾拌麵」超激戰！量販排行榜出爐第3名竟然都是它

【廣編】2019粉樂町10大展點驚喜　等著你來發掘

IKEA、席夢思推床墊優惠　雙人獨立筒9千元有找

【廣編】用對左旋C　輕鬆擁有白玉水光肌

【廣編】APM Monaco信義微風旗艦店改裝　3/28盛大開幕

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

「現煮乾拌麵」超激戰！量販排行榜出爐第3名竟然都是它

【廣編】2019粉樂町10大展點驚喜　等著你來發掘

IKEA、席夢思推床墊優惠　雙人獨立筒9千元有找

【廣編】用對左旋C　輕鬆擁有白玉水光肌

【廣編】APM Monaco信義微風旗艦店改裝　3/28盛大開幕

網購iPhone Xs狂降1.3萬元　Switch主機瑪利歐賽車組賣6千多

商店街個人賣場掀補貼戰　全家超取運費45元不限次

把握好康！星巴克今「限4小時」買1送1　這天全品項享85折

15款抹茶甜點「期間限定」登場！全聯首度聯名日本「茶茶小王子」

讓愛從門市出發！屏基攜手小7打造「失智x高齡」友善課程

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

催淚國片！《老大人》已有5000人包場　觀眾試片哭成一團

快訊／鈴木一朗第3打席遭三振　眼眶閃爍回休息室顯露無奈

中職／向職棒元年致敬　30年開幕戰轉播復古鏡面呈現

江蘇化工廠大爆炸「驚見蕈狀雲」　火球猛竄至少6死30傷

中職／彭政閔引退首波紀念商品　CHIA23球迷版球衣26日販售

中職／猜中李茲投開幕戰　蔗總：型態類似福瑞多

直擊影片／蔡英文專機起飛　4架F-16升空超近距離伴飛

「現煮乾拌麵」超激戰！量販排行榜出爐第3名竟然都是它

快訊／鄭俊英被抓了！　南韓首位藝人遭下「逮捕令」

很急？國道上間隔「不到一台車」　右側是空的...白車硬要切網友怒了

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

把握好康！星巴克今限4小時買1..

全聯15款抹茶甜點期間限定登場..

理科太太道歉　詳讀法規不貳過

網購iPhone Xs狂降13..

一招化解代購清單　高調出國去

年銷破千萬杯！超商最賣國民飲品

35元就能入手瑪莎拉蒂聯名商品..

24小時掰了！600家超商夜間..

IKEA雙人獨立筒床墊不到9千..

商店街個人賣場揪全家掀運費補貼..

京都的文具時光　好想喝抹茶呀！

殺破行情！只要118萬就能開賓..

「漢堡界霸主」期間限定新品來了

更多熱門

相關新聞

全聯15款抹茶甜點期間限定登場！

抹茶控快筆記！備受網友喜愛的全聯平價甜點又再推出新貨，而且這次還與日本京都宇治市吉祥物「茶茶小王子」首度聯名，推出15款京都宇治抹茶甜點，勢必又將引發網友嘗鮮風潮。

冷戰功力最強的星座Top 5 ！

必吃！日清推「台灣麵線」泡麵

這間家樂福1個月有3人跳樓　死者生前都跟親友說這句

聞香！現代版柑仔店秘密武器熱銷

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

21歲超甜護士打瞌睡被偷拍！緊身制服快炸裂

更多

最夯影音

更多

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面