快訊／2煞持球棒狂砸　新北市議員金中玉重傷送醫急救

新北市議員金中玉驚傳遭惡煞圍毆，8日晚間近6時，他行經服務處外，停在路邊一輛黑色賓士，突然2名惡煞衝下車就拿出球棒，從後方朝其雙腳猛打，造成右側手腳受傷濺血，被路人發現報案。監視器畫面曝光，只見2惡煞圍毆長達20秒，狠狠把他打倒在地。