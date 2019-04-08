快訊／2煞持球棒狂砸　新北市議員金中玉重傷送醫急救

記者陳以昇／新北報導
新北市議員金中玉，晚間在服務處，遭到惡煞圍毆攻擊，金中玉傷勢嚴重，送往新店耕莘醫院急救，目前警方正在採證，調閱監視器，要釐清兇嫌動機以及逃亡方向。
警方調查，8日傍晚5時50分左右，議員金中玉行經新店寶元路一段服務處附近，停在路邊的一輛黑色賓士轎車，突有2名男子衝出，持球棒從後方攻擊金男，造成他右手右腳受傷濺血，經人報案緊急送醫急救。警方已鎖定該犯案車輛，已派人緝兇。
▲新北市議員金中玉遭人圍毆，傷勢嚴重送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇／新北報導
新北市議員金中玉，晚間在服務處，遭到惡煞圍毆攻擊，金中玉傷勢嚴重，送往新店耕莘醫院急救，目前警方正在採證，調閱監視器，要釐清兇嫌動機以及逃亡方向。
警方調查，8日傍晚5時50分左右，議員金中玉行經新店寶元路一段服務處附近，停在路邊的一輛黑色賓士轎車，突有2名男子衝出，持球棒從後方攻擊金男，造成他右手右腳受傷濺血，經人報案緊急送醫急救。警方已鎖定該犯案車輛，已派人緝兇。
▲新北市議員金中玉遭人圍毆，傷勢嚴重送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※