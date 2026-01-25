　
社會焦點

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！法官不滿喊告發　高院聲明曝

▲▼臺灣高等法院院長高金枝。（圖／記者吳銘峯攝）

▲臺灣高等法院院長高金枝。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃資真／台北報導

台灣高等法院院長高金枝日前爆出霸凌法官、破例免費提供退休的高院院長李彥文一間專屬辦公室，甚至有法官揚言要到北檢告發貪污罪，爭議越燒越大。今(25日)高院發出聲明稿解釋，李前院長目前是「司法院民事訴訟法研修委員會」召集人，提供類此工作之人適當辦公空間，與高院之需要相符。

對於法院辦公處所規劃事宜，高院聲明全文如下：

​一、因應專業職務之實務需求

李前院長現擔任「司法院民事訴訟法研修委員會」召集人，肩負民事訴訟制度之修正規劃及研修會運作之重任。此外，其常年於本院承擔最高法院民事裁判法律見解之解析工作，並於法律座談會針對民事爭點進行專業研析，同時擔任民事值得討論裁判之審查委員。

​二、維繫司法業務推動之必要性

上述職務涉及司法院主責法案之立法研擬，以及下級審法律見解統一適用之關鍵業務。為確保法律座談會、裁判審查及研修會議等司法事務能穩定推行，其實際擔任協助推動司法業務之重要工作，提供類此工作之人適當辦公空間，以執行職務，與本院之需要相符。

​三、符合現行辦公處所管理要點

本院依法衡酌前開業務執行之實際強度與頻率，依據《司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點》第8點第9目規定，視執行司法業務之實際需要，彈性調整空間配置。此舉係為優化司法行政效率，使重大法案研修與裁判見解統一工作得以順利開展，符合法令規範之裁量意旨。

01/23 全台詐欺最新數據

