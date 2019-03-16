跨海嗆「回台灣跟你算」下飛機秒被設局　土地公廟前砸碎2男中指

▲陳姓男子搭機返抵桃園國際機場第二航廈，立刻被仇家押上山痛毆。（圖為資料照、示意圖／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

台北2名男子去年8月剛從國外回來，一下飛機就有朋友接機說要去玩，結果被載到山上狂扁，原來是曾姓仇家不爽被他們嗆聲「等回台灣再跟你算」，找共同友人設局，還要2人各選一隻手指，再狠狠一棍敲下，當場打碎2人的左手食指骨頭，完全無法接回只能截斷，曾男等7人日前被士林地檢署依重傷害等罪起訴。

檢警調查，曾男和2名陳男早有宿怨，8月間打電話給正在國外的2人商量事情時，遭其中1人嗆聲，曾男在新仇加舊怨下，找2人也信任的共同朋友、于姓和吳姓男子另外邀約2人，表明會去接機然後一起出遊，2018年8月11日傍晚，2人一回到桃園國際機場，就在第二航廈被騙上車，直奔台北市內湖山區的一個土地公廟。

此時2人看到，曾男從廟前另輛車走下來，察覺不對勁，但仍被喝斥下車，隨即被曾男和同夥分別用木棍、甩棍、安全帽或徒手痛毆一陣，曾男再逼2人下跪，說「要斷你們的手，自己伸出一支手指」，2人都選擇伸出左手食指放在桌上，被曾男持木製椅腳，各重敲一棍，2人指骨當場碎裂。

曾男不顧2人哀嚎求饒，又說還要「廢掉你們1條腿」，然後亂棒猛打2人的腳，最後再把2人載下山，于男、吳男陪同2人去附近旅館開房間休息清洗後，見指頭傷勢嚴重，再帶2人到汐止國泰醫院就醫，發現食指骨頭完全碎裂，復原無望，只能截斷。

檢察官調查後，認為曾男等人涉犯重傷害、私行拘禁等罪，于男、吳男雖未參與動手，但從一開始協助邀約被害人，且全程在場目睹，也是共犯，全案共7人遭起訴。

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