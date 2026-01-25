嘉義7旬翁遭撞隔天不治！女車主肇逃被逮未酒測　警方曝原因

▲嘉義六腳鄉更寮村90歲老翁被撞死，現場只遺留老翁的電動車。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉更寮村附近產業道路23日發生一起死亡車禍，有名92歲老翁騎著電動車，疑似遭撞死。警方於12時許接獲報案到場時，現場只剩下老翁的電動車，該名老翁頭部受傷，已送醫急救，但仍在隔(24)日上午宣告不治。警方循線追查，發現還有輛小貨車疑似肇逃，通知吳楊姓女車主到案並依法偵辦。至於這場車禍如何造成，仍待進一步釐清。

朴子警方表示，吳楊姓女車主於事故發生後離開現場，沒有等候警方到場處理，因事故現場地處偏僻，無裝設任何監視器，經警方擴大調閱路口監視器比對，發現吳姓女子駕駛的自小貨車曾在事故現場停留，涉有重嫌，經警方前往吳姓女子住處調查，並比對肇事車輛右前側撞擊痕跡及路口監視器，吳女坦承有肇事情形，全案警詢後依刑法肇事逃逸及過失致死罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

另外，案發後過了10幾個小時，警方未對女車主進行酒測引發質疑。對此，警方解釋，由於酒精會隨時間自然代謝，事隔過久無法證明酒測與事故發生的關聯性，證據效力不足，所以並未實施酒測。警方目前已調閱沿線監視器畫面及訪查相關人證，並蒐集其他客觀事證，全案將依法移送偵辦，絕無放任或寬縱情事。