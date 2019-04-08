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影／20秒亂棒暴打！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折

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記者陳以昇、許力方／新北報導

新北市議員金中玉驚傳遭惡煞圍毆，8日晚間近6時，他行經服務處外，停在路邊一輛黑色賓士，突然2名惡煞衝下車就拿出球棒，從後方朝其雙腳猛打，造成右側手腳受傷濺血，被路人發現報案。監視器畫面曝光，只見2惡煞圍毆長達20秒，狠狠把他打倒在地。

21：04更新

警方追查，逮捕打人主嫌52歲史姓男子帶回偵訊，致於另外2名沒動手的嫌犯，目前也帶回訊問，初步了解，史男表示，「看他處理事情很不爽才打他」，要給金中玉教訓。稍早，新北市長侯友宜到院關切。

據悉，開賓士的駕駛為46歲洪姓男子，40歲林男在旁未動手，持球棒毆打金中玉的則是52歲史男。

▲▼20秒亂棒暴打！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼20秒亂棒暴打！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。侯友宜探視。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，事發於8日晚間近6時，金中玉提著一個袋子行經新店寶元路一段服務處外，附近停了一輛黑色賓士轎車，突然先有一名男子衝出，一下車就高舉球棒從後追打，接著賓士跟到他身旁，又一名男子拿球棒跟著圍毆，他嚇得一路手抱頭防衛，對方仍狠狠把他打倒在地。

▲▼20秒亂棒爆打！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼20秒球棒爆打倒地！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼20秒球棒爆打倒地！議員金中玉路過服務處「賓士埋伏」　慘遭2惡煞毆骨折。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方已鎖定該犯案車輛，派人緝兇，並調閱監視器釐清動機及逃亡方向。耕莘醫院急診室主任鍾宏春晚間8時許出面說明，指出金議員右側肢體受傷，比較嚴重的是右前臂骨折，傷口已處理好，並打上石膏，剛送來時最主要是手腳挫擦傷，目前暫時沒有要動手術，沒有生命危險、意識清醒，正由骨科住院觀察處理。新北市局長陳澤文隨後也到院探視。

▲▼新北市議員金中玉遭人圍毆，傷勢嚴重送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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