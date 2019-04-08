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大甲媽到彰化　身障兒小琪聽到要去看媽祖娘娘就手足舞蹈

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▲大甲媽祖遶境彰化又遲到，縣長王惠美與媽祖信徒等候2小時。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大甲媽祖遶境彰化又遲到，縣長王惠美與媽祖信徒等候2小時。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽終於到彰化了！全球3大宗教慶典盛事之一的大甲媽遶境，7日晚間從大甲鎮瀾宮起駕，沿途受到信徒們熱烈歡迎，媽祖鑾轎原本預計在8日下午1點抵達，卻一直到下午3點半才到彰化大肚橋，再度遲到，隨後彰化縣長王惠美等人順利接轎，過程平和，不少久候信徒也如願鑽到轎腳。

▲大甲媽祖遶境彰化又遲到，縣長王惠美與媽祖信徒等候2小時。（圖／記者唐詠絮攝）

▲身障兒小琪與縣長合照。（圖／記者唐詠絮攝）

迎接大甲媽祖遶境活動，今年政治意味更加濃厚，包括前新北市長朱立倫與現任台北市長柯文哲都跟著媽祖鑾轎進到彰化，跟往年一樣，數百名信徒早就在彰化大肚溪口的權亞石材公司前等候，彰化縣警局在現場更是佈署大批的警力戒備。

▲大甲媽祖遶境彰化又遲到，縣長王惠美與媽祖信徒等候2小時。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣警局志工在一旁疏導交通。（圖／記者唐詠絮攝）

在大陸上海工作的徐姓男信眾說，他與其他5名好友在網路揪團，從台北火車站出發搭火車到大甲站，這是他生平首次的宗教徒步之旅，特別跟公司請假前往，家人也非常同意，更高興能有這個機會一起與好友們體驗，徐先生也笑笑說．走了路才知道，腳真的會痠。不過也有在一旁發放平安餐食物的信眾說，今年徒步的信眾比往年少很多，應該是很多信眾去參加拱天宮白沙屯媽祖，才會粽子與羹湯都會剩很多。

▲大甲媽祖遶境彰化又遲到，縣長王惠美與媽祖信徒等候2小時。（圖／記者唐詠絮攝）

▲在上海工作的徐姓信眾，非常高興能參與大甲媽祖遶境。（圖／記者唐詠絮攝）

也有一名8歲身障兒小琪在保母媽媽的陪同下從台中大甲到現場等媽祖婆，保母說小琪只要聽到要去看媽祖娘娘就非常開心的手足舞蹈，她也開心的縣長王惠美一同合照。

▲大甲媽祖遶境彰化又遲到，縣長王惠美與媽祖信徒等候2小時。（圖／記者唐詠絮攝）

往年大甲媽祖到彰化總是發生搶轎或是推擠衝突，今年彰化警方大陣仗，出動上千警力與民力維持秩序，另外在縣府大力宣導下，也不見燃放炮竹煙火，因此接轎過程比往常順利，現場近千名信徒早已排成百公尺人龍，看到鑾轎抵達後，紛紛低頭跪下鑽轎腳，一旁店家也有陣頭迎接，相當熱鬧。

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關鍵字：大甲媽祖,遶境,彰化縣,王惠美

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