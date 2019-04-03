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感謝救國團文藝營　盧秀燕：啟發她從政契機

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▲▼盧秀燕與優秀青年合影。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕與70名在地優良青年座談、合影。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府3日透過救國團舉辦青年與市長有約座談會，市長盧秀燕與70位來自台中在地優秀青年面對面交流，進行最接地氣的溝通，盧表示，市府持續傾聽民意，制定最適合的政策，希望協助青年在各行各業立穩腳步，貢獻已力、回饋社會，她還透露，當年因為參加救國團文藝營，不但奠定她的寫作、編輯能力，更啟發她從政服務公民的契機。

盧秀燕下午在教育局長楊振昇、勞工局長吳威志、研考會主委曾能汀等人陪同下，出席108年青年節「與市長有約~青春不停步 共築夢想路」座談活動，與有來自產業界、大專院校、高中職校等70位青年與談，針對台中運動產業發展、城市發展、青年創業、交通規劃等議題進行交流。

▲▼盧秀燕與優秀青年合影。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕強調，重視青年政策不能是口號，如何落實政策更重要。她重視青年政策，因此競選市長的政見白皮書提出「青秀台中」青年政策，青年在社會剛起步時需要相當的社會支持，所以責成經發局、勞工局設立青年事務科，提供一站式服務，藉由單一窗口協助青年創業、就業，讓青年「不會奔走無門」。

▲▼盧秀燕與優秀青年合影。（圖／記者鄧木卿攝）

針對運動發展、道路交通規劃政策部分，盧也指出，市府持續積極規劃巨蛋建設、推廣競技運動，目標打造大台中成為「陽光運動城市」；並持續完善大眾運輸網，包括捷運綠線、藍線及公車系統，讓市民生活更方便。

會中青年提出多項市政建議，盧秀燕也說，市府會更努力、更積極推動，但任何公共政策都需要經過民意採集，藉由各方對話才能找到最適合政策，市府會以更謹慎、更專業的態度規劃市政。

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