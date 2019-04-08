屏東警查違停　駕駛「褲檔腫一包」怪怪的...搜出K盤

▲東港警方在莊姓男子包包內查出co2手槍，依違反社會秩序維護法裁處。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局員警執亍巡邏勤務，關心一輛違規停放自小客車，駕駛打開車剎那，就被眼尖員警發現一包不明結晶體，緊急著看到駕駛褲檔「腫一包」，起出愷他命K盤，又在皮包內查獲一把CO2槍枝，帶回偵辦，訊依毒品危害防制條例等罪嫌送辦，另依社會秩序維護法送往裁處，持續追緝毒品來源。

▲▼警方查獲K他命等物。

東港警分局東濱所所長郭瑾樺率警員陳銀富、蔡仲威等人，日前執行巡邏勤務，行經東港鎮明德路段時發現一台自小客違規停車，所長上前關心並請該駕駛下車接受警方盤查。

沒想到，駕駛一打開車門就被所長眼尖發現駕駛座門邊把手就一包不明結晶體，駕駛隨即向警方坦承該包為毒品愷他命，但駕駛下車後神色怪異，且不自然的拉著褲子，所長仔細觀察男子的下半身褲檔「腫了一包」，關心他，他尷尬的將藏在褲子裡拿出一個愷他命K盤，警方隨後在他包包內起出一支CO2手槍，帶回偵辦。

警方調查，24歲莊姓男子，（設籍屏東縣，無前科），對違規停車進而被查獲毒品愷他命感到很後悔。他供說，愷他命一小包是要自己施用，查獲CO2手槍是單純要防身，警方告知他，雖CO2手槍無強大殺傷力，但其外表類似真槍，有危害安全之虞，涉嫌違反社會秩序維護法時，他驚訝表示不知道有這種規定。訊後將他依法送辦，並依社會秩序維護法送往裁處。