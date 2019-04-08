　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

屏東警查違停　駕駛「褲檔腫一包」怪怪的...搜出K盤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼東港警分局關心違停自小客車查獲毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方在莊姓男子包包內查出co2手槍，依違反社會秩序維護法裁處。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局員警執亍巡邏勤務，關心一輛違規停放自小客車，駕駛打開車剎那，就被眼尖員警發現一包不明結晶體，緊急著看到駕駛褲檔「腫一包」，起出愷他命K盤，又在皮包內查獲一把CO2槍枝，帶回偵辦，訊依毒品危害防制條例等罪嫌送辦，另依社會秩序維護法送往裁處，持續追緝毒品來源。

▲▼東港警分局關心違停自小客車查獲毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方查獲K他命等物。

▲▼東港警分局關心違停自小客車查獲毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局東濱所所長郭瑾樺率警員陳銀富、蔡仲威等人，日前執行巡邏勤務，行經東港鎮明德路段時發現一台自小客違規停車，所長上前關心並請該駕駛下車接受警方盤查。

沒想到，駕駛一打開車門就被所長眼尖發現駕駛座門邊把手就一包不明結晶體，駕駛隨即向警方坦承該包為毒品愷他命，但駕駛下車後神色怪異，且不自然的拉著褲子，所長仔細觀察男子的下半身褲檔「腫了一包」，關心他，他尷尬的將藏在褲子裡拿出一個愷他命K盤，警方隨後在他包包內起出一支CO2手槍，帶回偵辦。

警方調查，24歲莊姓男子，（設籍屏東縣，無前科），對違規停車進而被查獲毒品愷他命感到很後悔。他供說，愷他命一小包是要自己施用，查獲CO2手槍是單純要防身，警方告知他，雖CO2手槍無強大殺傷力，但其外表類似真槍，有危害安全之虞，涉嫌違反社會秩序維護法時，他驚訝表示不知道有這種規定。訊後將他依法送辦，並依社會秩序維護法送往裁處。

ET快訊
清明節想爸爸！他挖開墳墓「全裸與屍骨合照」網全傻了
連千毅「三重老大吃屎」被修理影片瘋傳！小弟嗆全面開戰：做敵人
他失心瘋夾200元↑鹽酥雞「拿3支竹籤」　原因曝光釣出一堆同

關鍵字：屏東,東港,警察,自小客車,違停,毒品

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾嚇傻...只能讓他舔

陸籍妻嫌磨牙、汗臭拒絕一起睡　人夫守空床一年心寒休了

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

朴敏英爆「成人愛情要拍的精采」　金材昱聽到慌了：怎麼說出來！

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾嚇傻...只能讓他舔

陸籍妻嫌磨牙、汗臭拒絕一起睡　人夫守空床一年心寒休了

「不就是要錢」麥寮人年領六輕7200元遭酸　在地人怒：癌症病房兩天就超過

才離婚立刻與大學助教同居　醋男怒殺前妻2人免死定讞

別回頭看！象山「微胖風衣搶匪」持刀搶情侶　警調監視器追凶

嗆「三重老大吃屎」！連千毅被修理影片瘋傳...小弟全面開戰：做敵人

保時捷倒車撞後車　外資金童被抓包酒駕！繳國庫6萬換緩起訴

救火水線爆裂！消防員「蹲下用手堵噴泉」　場主：都燒光了

高雄內惟商城暗夜大火　消防忙擋採訪

猴子老是搞破壞　農婦射沖天炮驅趕…結果燒了自家倉庫

增加誘因！財政部研議　增加雲端發票獎項

前夫閃電再婚斬斷18年婚姻　她痛罵新正宮「母馬」恐被關2年

網友都搶著朝聖！台中南洋風酸辣麵小店　泰式奶茶只要30元

「悍」你一起用愛心做朋友　富邦人壽捐逾兩百萬助學金鼓勵弱勢學童

博物館等級超罕見「木製保險箱」　超過150年、有提把可帶走

掃墓回家！4歲弟耳朵劇痛…爸手電筒一照驚見「2cm蜱蟲」狂吸血暴肥

做小花束送媽咪！陽明山「花藝DIY免費上」還有櫻花、紫藤

瘋業配撈錢遭罰！藝人妻推減肥、長高產品「違規8次罰64萬」

蔡英文、賴清德僵持不下　週三中執會可能討論延長協調

女上吊「拳頭緊握」一個月後負心男車禍亡　殯葬業傻住：拉著一起走了

買飲料還想多加「奶襲」！　金毛仔摸女店長胸辯：開玩笑

社會熱門新聞

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單..

學徒是學技術　他討回18萬加班..

休旅車撞凹瑪莎拉蒂車頭　女駕駛..

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三..

最窮剩21塊！連千毅神逆轉....

撞阿婆灣雜貨店　幹譙嬤：恁娘！

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤..

女友要分手…恐怖男脫光她逼道歉

高雄內惟商城中古商全面燃燒　爆..

即／台中大遠百墜落！女摔13樓..

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了..

連千毅直播惹火角頭　5煞叫囂放..

港龍空巴A330遭鳥擊起火　急..

更多熱門

相關新聞

長征40小時　海巡破今年最大漁船毒品

為阻斷春吶毒品來源，海巡署偵防分署高雄查緝隊與相關單位聯手組成專案小組，於4月4日出發前往高雄西南方約200海浬處進行攔查，經40小時的航行後，終於在4月6日緝獲旗津籍漁船及臺籍許姓嫌犯等2人到案，全案共緝獲第三級毒品愷他命計14袋，共320公斤，市價高達新臺幣3億2千萬元，是今年最大宗的漁船走私。

枋寮北玄宮玄天上帝聖誕　祈求百姓賺大錢

不會那麼倒楣被抓...他酒測值超過1毫克GG了

墾丁音樂季　超跑＆哈雷機車逛墾丁大街　超跑零違規　

墾丁音樂季　屏警取締違規

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

抗藥菌致死率6成　5成病患90天亡

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

韓國瑜20年前政見曝光　網狂讚

媳婦愛上婆婆！婆媳畸戀害老公戴綠帽

韓國瑜拚高雄發大財　王浩宇提數據

表裡不一？「心機有點重」星座女排行

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她崩潰

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面