他仿蜘蛛人攀爬行竊　得手大搖大擺走大門...屋主回來了

▲屏東警方涂姓男子身上查獲茶磚。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市涂姓男子趁屋主全家不在時，仿效電影蜘蛛人方式從1樓攀爬至2樓，再破壞2樓陽台窗戶侵入行竊得手財物，得手後光明正大從一樓大門欲離去，正好屋主返家發現，一路喊抓賊，追逐50公尺，將他逮獲，再報案通知警方到場處理，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

▲▼警方起出贓物。

警方調查，42歲涂姓男子（有竊盜前科），日前趁屏東市夜市附近一處民宅屋主外出時，在凌晨零點凌晨零時左右，仿效電影蜘蛛人方式，從1樓攀爬至2樓，再破壞2樓陽台窗戶侵入屋內，偷走現金2000元及一塊普洱茶磚等物後，從一樓大門欲離去。

劉姓屋主剛好從外返家，剛停好自小客車，看到涂從家中大門走出來，直覺他是小偷，大喊抓賊，涂拔腿就跑，他尾隨追趕，追了50公尺，將他壓倒在地，並向警方報案，涂卻向屋主求饒，不要報警。

這時，屏東警分局民生派出所巡邏2名員警，接獲110報案稱，有民眾已抓住竊盜犯，迅速趕往現場處理，從涂身上起出現金2000元、一塊普洱茶磚等物，帶回調查。



涂男供說，因染毒有施用毒品的習慣，由於沒有工作，毒癮再犯，才想要偷竊方式買毒，警方訊後送辦。