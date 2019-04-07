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影／藍寶堅尼Urus「尬車」追撞電動車　騎士彈飛2米高「插進車窗」慘死

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大陸中心／綜合報導

6日晚間在江蘇常州市發生車禍，剛登陸上市不久的「藍寶堅尼Urus」追撞前方電動機車，強大的撞擊使騎士噴飛約2米高，上半身直接插進路邊白車的後擋風玻璃，雙腿懸掛在車外，不治身亡。且從稍早監視器畫面來看，這起悲劇的原因，是兩台超跑「尬車」所造成。

▲▼藍寶堅尼Urus登陸首宗追撞車禍！　騎士彈飛2米高「插進車窗」慘死。（圖／網友「填鴨式教育受害者」提供）

▲撞爛的藍寶堅尼Urus。（圖／網友「填鴨式教育受害者」提供，下同）

藍寶堅尼推出的SUV車款Urus，在大陸上市不久就傳出車禍意外。根據常州市公安局交警支隊7日發布通報指出，岳姓駕駛的Urus與牛姓騎士發生碰撞，牛先生送醫搶救後仍不治身亡。經過酒精檢測與尿液檢查後，確認Urus駕駛並沒有酒駕或吸毒的嫌疑，警方正調閱沿路監視器進行調查。

▲▼藍寶堅尼Urus登陸首宗追撞車禍！　騎士彈飛2米高「插進車窗」慘死。（圖／網友「填鴨式教育受害者」提供）

▲電動車騎士直接插進路邊轎車內身亡。

從監視器畫面中可以發現，紅色的藍寶堅尼Urus高速行駛，路經十字路口時與電動機車發生碰撞，由於衝擊力過大，電動車騎士被撞飛，上半身插進路旁白色轎車的後車窗內，雙腿懸掛在車外。肇事Urus則是車頭凹陷，且白色轎車尾端凹陷，可見當時撞擊力道之大。

▲▼藍寶堅尼Urus登陸首宗追撞車禍！　騎士彈飛2米高「插進車窗」慘死。（圖／網友「填鴨式教育受害者」提供）

▲被撞爛的電動車殘骸。

除了事故發生後的影片外，還有網友上傳一段「稍早畫面」，只見紅色Urus在高速公路上與另一輛法拉利跑車「互尬」，周遭車輛紛紛閃避，悲劇就在這樣危險競速的過程中發生，後續不僅是賠償，藍寶堅尼駕駛恐怕得要負擔更多的法律責任。

▲▼藍寶堅尼Urus登陸首宗追撞車禍！　騎士彈飛2米高「插進車窗」慘死。（圖／網友「填鴨式教育受害者」提供）

▲事故發生後引來不少人協助、報警。 

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關鍵字：藍寶堅尼,車窗,電動機車,騎士,Urus,車禍,追撞

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