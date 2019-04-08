普悠瑪事故最新懲處！擴大重罰30人　交通部證實司機尤振仲在名單中

▲去年10月普悠瑪號出軌翻覆，交通部將重懲相關人員。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪號翻覆事故至今事隔逾5個月，交通部已提出相關人事最新懲處名單，交通部政務次長王國材上午在立法院證實，相關人事懲處從20多人增加至30多人，司機員尤振仲確實也納入名單中。

王國材上午列席立法院交通委員會，在會前受訪回應台鐵普悠瑪事故懲處案，他說，新一波懲處主要針對普悠瑪採購時ATP沒有連線，以及ATP遠端監控系統本身功能不彰，加強懲處。在司機部分主要是因為他把ATP關閉，讓最後一道防線喪失，彎道地方原來75公里的速限，已超速到140公里，所以經過6次會議後，最後決議把司機加入懲處名單。

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王國材說，目前懲處名單還需要簽報部長跟行政院才會定案，目前不方便談，但原來第一次公布懲處名單的時候，當時是希望進入司法調查的10位同仁，能夠在司法調查告一段落後再放入行政處罰，不過事後整體報告許多人覺得不完整，比如說，第一線人員到底要負什麼責任，所以新一波名單就把10名同仁也放進來，從原來20個，變成30個。

▲交長林佳龍不滿原本對前三任台鐵局長的懲處太輕，要求退回處理。（圖／記者黃克翔攝）

王國材說，在交通部立場，希望讓普悠瑪事故趕快落幕，一切真相就按照所有掌握到的事證，加上相關人員懲處，全部一次公開。在討論懲處時，除了參考行政院事故調查報告以外，交通部也把錄音檔公開，可以知道司機在關掉ATP時，確實沒有通報。

另外，交通部也要求台鐵在4月前對車輛製造商日車公司以及第三方認證機構發出要求賠償的函出去。日車部分主要是在交車時，ATP沒有接上線；第三方認證機構則是從車輛規劃到建置完，應該要負責每一個過程。

