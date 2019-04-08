春遊補助4月上路亂象多！　破百人「提案喊卡」進入附議

▲政府不斷祭出旅遊補助引起許多質疑聲浪。（圖／記者賴文萱攝）

【新增觀光局說法】觀光局業務組組長劉士銘表示，目前還沒有接到有縣市政府反應違規情形，目前是地方政府在執行，相關核銷之前都有跟縣市政府開會討論，後續要看縣市政府還有什麼問題再開會討論。

針對外傳有業者打出「零住宿費」，結果卻是本地人來住，觀光局旅宿組組長湯文琦回應，當初沒有說本地或外地，只說要有入住的事實，如果跟當地人收集身分證叫做詐領，一定會移送法辦。至於違規通報部分，她則表示，春遊才剛開始，真正實施才5天，業者還沒送核銷資料，疑似違規案件，只要知道一定會查。

記者胡順惠／台北報導

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交通部觀光局春遊補助1日開跑，被外界質疑是在「撒錢救國旅」，也傳出不少違規亂象，就有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案要求暫停春遊補助，擔心一再補助，最後旅客都要等到有補助才出去玩，「特效藥變毒藥」。交通部長林佳龍曾回應，沒有所謂的撒錢，都是把錢花在刀口上。

提案網友「Emma」指出，從暖冬遊到近期推出的春遊補助，一再的補助，讓人懷疑業者、民眾、甚至是政府機關是否消化得下這原先立意良善的「補藥」？從目前產生的種種亂象來看，希望政府機關深思補助政策的效益及影響，暫停春遊補助方案，扎根改善國內旅遊環境與形象，才是根本解決之道。

連續的補助案造成哪些影響？提案網友指，一再補助讓民眾疲乏，易產生「有補助才出遊」心態；而參加專案的旅宿業者遲遲等不到政府撥款，未參與的業者生意慘淡；政府行政量能無法消化核銷案件，耗費大量時間人力，排擠觀光業務推展。

▲網友要求暫停春遊補助方案，目前進入附議階段。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐表示，有合法民宿承接再轉給非法民宿，再以每房7、800元低價搶接百餘人的團客，還有業者打出「零住宿費」，卻是本地人來住，其中違法行為又以吉安鄉、壽豐鄉一帶最嚴重，對旅客毫無安全保障。

春遊補助上路前就出現許多質疑聲浪，認為「政府又在大撒幣」。林佳龍3月初澄清，沒有所謂的撒錢，任何政策都是「把錢花在刀口上」，這次藉由特色整合行銷，顧及供需平衡，讓淡季不再淡，起到「點火效應」。

▲交通部長林佳龍曾對此說明。（資料照）

林佳龍解釋，先前補助經歷，大方向來看是成功的，投入21億得到115億效益。以這次來說，政府目標就是「標本兼治、淡季不淡、整合行銷」。他還說，觀光旅遊是美好的事，多點鼓勵大家會更賣力，針對先前核銷不足之處，這次春遊補助才決定委託地方辦理，及啟動預撥制度，希望整個核銷過程會更加順暢及快速。