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實測／台鐵新版訂票App開放下載！　首波試用「台鐵e訂通2019」

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▲▼台鐵新版APP「台鐵e訂通2019」今天上架。（圖／翻攝自App Store）

▲台鐵新版APP今天上架。（圖／翻攝自App Store，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵第四代票務系統預計9日正式上線，今（7）日中午12時搶先讓新版手機App「台鐵e訂通2019」上架，民眾可在App Store、Google Play下載新版「台鐵e訂通2019」試用，已經下載過舊版本的人，仍要下載新版才能體驗五大新功能。記者實測發現，目前僅開放初步下載、瀏覽功能。

▼新版App待9日開放後，僅提供23日之後的列車時刻查詢與個人訂票。

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▲▼台鐵新版APP「台鐵e訂通2019」今天上架。（圖／翻攝自App Store）

《ETtoday新聞雲》透過App Store下載，在搜尋列中輸入關鍵字「台鐵e訂通」時，發現置頂的App仍為舊版，要往下滑才會發現新版的「台鐵e訂通2019」，民眾可透過圖示做簡易辨別，新版App是藍色基底，在左上角有台鐵標誌，搭配下方普悠瑪列車側面，右上角還有被遮住的時鐘圖案

▼在App Store搜尋台鐵，仍然會先出現舊版APP。

▲▼在App Store搜尋台鐵，仍然會先出現舊版APP。（圖／翻攝自App Store）

下載後初步試用，目前新版App仍未開放訂票功能，無法選擇日期訂票，要待9日0時正式上線後才能使用，僅能大致瀏覽App的頁面與相關功能。據了解，9日起開放預訂23日之個人票，等到23日後，新系統才會全面取代舊系統

▼新系統有5大功能。

▲▼台鐵新版APP「台鐵e訂通2019」今天上架。（圖／翻攝自App Store）

新系統特色功能一覽

1.無紙化電子車票：提供行動裝置為載具的電子車票選項，可刷QR code進站。
2.預定便當：劃位同時也可預定便當，如果提前線上付費，服務人員還會把便當送到對應座位。
3.自動分段湊票：長途旅客最怕沒有位置，系統可協助訂多個短程票，增加旅客訂票效率。
4.智慧選位：訂票時新系統提供智慧選位（可選走道位或靠窗位），也能夠立即顯示購買到的車票座位。
5.防駭客、防機器人訂票：一分鐘支撐60萬筆的交易量，能提高訂票成功率約5至10％。

ET快訊
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關鍵字：台鐵,台鐵訂票,台鐵搶票,第四代票務系統,APP,台鐵e訂通2019

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