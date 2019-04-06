台鐵4/9起訂票大升級！能用手機刷QR code進站　還可以多人分票

▲台鐵局第四代票務系統APP「台鐵e訂通2019」即將上線。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

台鐵第四代票務系統APP預計4月9日起開放預訂4月23日之個人票，4月23日新系統全面取代舊系統。同時，台鐵旅客訂票APP「台鐵e訂通2019」也將於4月9日上線，推出無紙化電子票劵及多人分票等多項人本性質服務，旅客自4月23日起就可用手機刷QR code通過閘門進站。

台鐵第三代票務系統已經使用14年，即將上線的第四代系統耗資10.7億，從2月21日便開始進行團體購票（10人以上）的小規模測試，3月上旬在台北、台中、高雄、花蓮、台東車站辦理體驗活動，9日起提供個人票訂票服務，開放預訂23日的個人票，直到23日新系統才會全面取代。

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▲台鐵全新APP「台鐵e訂通2019」，提供無紙化電子車票，也可多人分票。

盤點新系統特色

1.無紙化電子車票：提供行動裝置為載具的電子車票選項，可刷QR code進站。

2.預定便當：劃位同時也可預定便當，如果提前線上付費，服務人員還會把便當送到對應座位。

3.自動分段湊票：長途旅客最怕沒有位置，系統可協助訂多個短程票，增加旅客訂票效率。

4.智慧選位：訂票時新系統提供智慧選位（可選走道位或靠窗位），也能夠立即顯示購買到的車票座位。

5.防駭客、防機器人訂票：一分鐘支撐60萬筆的交易量，能提高訂票成功率約5至10％。

▲台鐵新票務系統，訂票即可順便預定台鐵便當。

台鐵表示，9日起，民眾就可透過新系統訂購個人車票，當天就可取得無紙化電子票券，在23日新系統全面上路後，旅客就可透過手機刷QR code通過閘門進站。對目前至超商／郵局取票的旅客，可免去手續費開銷；對習慣至車站取票者，也省去交通往返時間成本，達成智慧、便民、綠色低碳及永續服務目標。

▲使用台鐵全新訂票APP，屆時可直接透過手機取票，並掃描QR code進站。

為便利民眾可於上線前提早一窺新版旅客訂票APP功能介面，台鐵於7日中午12時在App Store及Google Play上架新版APP供民眾下載安裝；呼籲民眾，4月9日起，預定4月23日以後車票，請利用台鐵最新官版可靠、安全的「台鐵e訂通2019」。