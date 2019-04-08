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白沙屯媽祖8日凌晨起駕　「進喔！進喔！」5萬信眾徒步跟隨

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▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8日凌晨1時20分起駕，逾5萬名信徒簇擁跟隨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8日凌晨1時20分起駕，逾5萬名信徒簇擁跟隨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1年1度的苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖繞境，8日凌晨1時20分準時起駕，有逾5萬名信眾高喊「進喔！進喔！」鑾轎三進三出後，衝出拱天宮廟門，展開為期10天9夜的繞境行程，預計11日中午抵達北港朝天宮，12日凌晨進火，17日返回通霄拱天宮。

2019年白沙屯媽祖進香時程與大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動幾乎重疊，但白沙屯媽祖晚了3小時起駕，這次拱天宮報名參加進香活動的信眾卻不減反增，現場湧入近5萬人，突破往年紀錄。苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、立法委員陳超明、羅致政、通霄鎮長陳漢志、北港鎮長蕭永義7日晚間11點20分一同恭迎白沙屯媽祖扶鸞上轎，徐耀昌表示，白沙屯媽祖進香遶境習俗流傳近200年，是台灣年度宗教盛事，也期望媽祖神威能庇應國泰民安。

▲▼白沙屯媽祖徒步往北港進香，8日凌晨1時20分起駕，報名人數約達5萬人，創下歷史新高。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼白沙屯媽祖徒步往北港進香，8日凌晨1時20分起駕，報名人數約達5萬人，創下歷史新高。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

2019年白沙屯媽祖遶境於8日凌晨1點20分準時出發，預計將以3天半時間徒步約200公里，橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，於4月11日抵達北港朝天宮。白沙屯媽祖遶境最大特色是無固定路線，全依媽祖旨意指引鑾轎行進方向，2008年被列為苗栗縣民俗文化資產，2010年獲指定為國家無形文化資產重要民俗，2013年入選台灣宗教百景。

因披著粉紅色頂著的媽祖鑾轎，南下路程又以急行軍方式前進，因此又被信眾稱為「粉紅超跑」；往年因為在徒步趕行程時，常常現神蹟，讓2019年報名跟隨媽祖的信眾突破了5萬人，而所有報名者，廟方也特地請專人以書法正楷將姓名撰於祈福文書之中，抵達北港後將會投入萬年香火爐中焚禱，再將香灰挑回白沙屯，象徵每個參加的信徒都能受到媽祖的神威保佑。

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關鍵字：白沙屯媽祖,5萬信眾,徒步

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