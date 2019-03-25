白沙屯媽祖彩繪列車首航　竹南站月台「喀擦聲」不斷

▲白沙屯媽祖彩繪列車25日上午正式啟航，吸引不少信眾冒雨前來拍照與搭乘。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖將於2019年4月8日凌晨展開徒步進香行程，廟方與台鐵合作「進香文化彩繪火車」25日開始首航，未來3個月間，列車將不定班次行駛於竹南到彰化之間，首日吸引大批民眾冒雨搶搭、拍照。

拱天宮指出，2019白沙屯媽祖文化活動彩繪火車，由台鐵無償提供4個車廂，廟方出資新台幣38萬元，製作車體外觀貼圖與包膜，將白沙媽出巡、萬人簇擁的盛況，以及歷年來徒步進香過程圖像躍上車身，讓更多民眾認識白沙屯媽祖。

▲苗栗縣長徐耀昌，率領民意代表一行人冒雨迎接並登車體驗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

彩繪列車預計5個月內，將不定期行駛在彰化站、竹南站的區間列車，25日上午10：11從彰化站出發，預訂12：05到達竹南站，期間11：37在白沙屯站停留3:30分鐘，提供熱愛白沙屯信仰文化及鐵路迷朋友拍照。

彩繪列車行經至拱天宮前平交道時，不但廟方鳴炮表示歡迎，列車也鳴長笛向拱天宮媽祖致敬，現場更吸引許多鐵路迷和攝影同好前往取景、拍照，留下史無前例的畫面。無奈天公不作美，但民眾熱情依舊不減，希望藉此凸顯地方特色，活絡大眾交通運輸系統。