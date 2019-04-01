　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「搶轎就制暴」彰化縣警局長施鐵腕　與40宮廟、角頭協調

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化縣警局針對即將到來的媽祖遶境，呼籲若有搶轎滋事事件發生，將依法嚴懲，絕不寬貸。。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化縣警局針對即將到來的大甲媽祖遶境，呼籲若有搶轎滋事發生，將依法嚴懲，絕不寬貸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮與通霄拱天宮分別將於7日晚間10點與8日凌晨1點20分起駕，預料兩大天后將同時在彰化市碰頭，彰化縣警察局為維護進香遶境期間的社會秩序，嚴密規劃交通疏導及安全維護措施，局長方仰寧表示，針對往年易推擠衝突地點，已透過刑事系統告誡陣頭人士對藉故鬧事鬥毆者，更將依法嚴懲，絕不寬貸。

▲彰化縣警局針對即將到來的媽祖遶境，呼籲若有搶轎滋事事件發生，將依法嚴懲，絕不寬貸。。（圖／彰化縣警局提供）

方仰寧說「搶轎是不禮貌的行為，大甲媽也不會高興這種歡迎方式」，尤其大甲媽祖遶境彰化，往年常演成爭搶神轎的暴力衝突，彰化縣警察局今年特別邀集彰化市轄內40多家宫廟、角頭代表協調約制，要求絕不得藉故暴力衝突，否則警方會強勢依法立即制暴。

▲彰化縣警局針對即將到來的媽祖遶境，呼籲若有搶轎滋事事件發生，將依法嚴懲，絕不寬貸。。（圖／彰化縣警局提供）

其實10幾年來熱情的信眾是搶「扛轎」，而且搶的往往不是跟隨的香客，也不是在地角頭，經常是外地勢力因大甲媽沒行經他們鄉鎮，他們自動來接駕，而且會成群結眾嗆聲在地勢力：「大家都是媽祖信徒，我們來接就不行嗎？」往往因此才會與地方角頭爆發推擠甚至衝突。

▲彰化縣警局針對即將到來的媽祖遶境，呼籲若有搶轎滋事事件發生，將依法嚴懲，絕不寬貸。。（圖／彰化縣警局提供）

方仰寧表示，針對往年易推擠衝突地點，已透過刑事系統分頭約制告誡陣頭人士，並將規劃優勢警力嚴防衝突發生，對遶境活動意圖滋事分子，將會展示強勢執法作為，也會不假情面全力排除；對藉故鬧事鬥毆者，更將依法嚴懲，絕不寬貸。

▲彰化縣警局針對即將到來的大甲媽祖遶境，呼籲若有搶轎滋事事件發生，將依法嚴懲，絕不寬貸。。（圖／彰化縣警局提供）

今年警察局也特別與鎮瀾宮主辦單位協調交通管制措施，結合「大甲媽祖APP平臺」，提供道路管制及替代道路等訊息。同時為防範不法宵小伺機扒竊，警察局已規劃成立「檢扒小組」，由便衣刑警在人群中查緝竊盜，也藉此呼籲參與活動之信眾要注意自身財物安全。

【其他新聞】

彰化婦有睡眠障礙離家出走　疑跳二林溪警消搜救中

清明掃墓祭拜亡父　工程師竟滑落燒紙錢焚坑6成皮膚燒燙傷

ET快訊
愚人節限定！LINE聊天室下起櫻花雨　再加碼特別版貼圖抽獎
孟耿如憔悴戴黑口罩現身　悲送最愛親弟最後一程
影片曝光！桃園超商ATM消失　遭2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬
台鐵鶯歌＝桃園卡住了！東西線暫不通

關鍵字：彰化縣警局,大甲媽祖,白沙屯媽祖,遶境,方仰寧

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不接受一國兩制！　韓國瑜「摸著心臟再說一次」：我熱愛中華民國

「像個漢子」綠議員送上「龍袍」逼表態選總統　韓國瑜臭臉托腮幫：無計劃

台版《不可能的任務》！竊賊臨空而降　洗劫竹縣府小七14萬現金

桃園新屋超商提款機不見了！　2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬

驚悚畫面曝光！婦人遭「休旅車輾撞」1秒噴飛...倒地抽搐命危

影／陳水扁「保外就醫當網紅」　藍委告法務部長：讓司法被踐踏！

2托育員施暴男童還拉到廁所打　辯「棍子是自己按摩用」

右手教功課左手摸私處...　安親班狼師猥褻小六女童30次

台版《不可能任務》影像曝光！狂賊凌空闖縣府一身黑抱走金庫

「伊森韓特」狂劫134萬！拖走超商整台ATM　再闖竹縣府垂降偷金庫

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

2托育員施暴男童還拉到廁所打　辯「棍子是自己按摩用」

右手教功課左手摸私處...　安親班狼師猥褻小六女童30次

台版《不可能任務》影像曝光！狂賊凌空闖縣府一身黑抱走金庫

「伊森韓特」狂劫134萬！拖走超商整台ATM　再闖竹縣府垂降偷金庫

他們愛上同一女...　菲籍男LINE台男：我要殺了你！

「就是要買！」女駕駛路口霸氣停車堵一排　網怒：千錯萬錯都是壽司錯！

前校長「5賓士輪流停」校園！教室充電池　他認錯自首獲不起訴

「趁年輕到大陸發展」外遇父欠債害他差點坐牢　兒心寒放生

驚悚畫面曝光！婦人遭「休旅車輾撞」1秒噴飛...倒地抽搐命危

女登山客花蓮墜谷受傷　天候不佳黑鷹起飛後折返待命

2托育員施暴男童還拉到廁所打　辯「棍子是自己按摩用」

挑戰「和不同對象連續約會30天」　她徹底醒悟：一個人更好

右手教功課左手摸私處...　安親班狼師猥褻小六女童30次

洋基慘輸上季墊底金鶯　法官說重話：大家要有危機感

三月買賣移轉　高雄市單月創新高

曾簽證被拒8次、身兼多職　華裔老闆榮登全美員工最愛CEO

9米高「花海愛之船」亮相！桃園海芋季4/4登場　賞花接駁懶人包

被抓包「眼睛變大一倍」具荷拉：動手術犯罪？　秒刪文

劉必榮／中東選舉竟是地緣政治的延伸？

RUN新聞放春假！野人KID帶網友出海釣魚去！

社會熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方..

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回..

KTV合唱完最後一首歌...3..

OL喝醉倒家門　房東弟撿屍裸體..

跟妻借錢養小三！蘆洲男遭劈腿怒..

清水惡火毀家！屋主姊夫：才剛計..

超商提款機不見了！2賊強拖搬走..

藍寶堅尼逆向對決油罐車　車主身..

北市明星高中師性侵學生　2人受..

「看過叔叔的弟弟」被同學嘲笑說..

檢舉家長會長兒子作弊　小六女被..

妻拒絕「小三日」反遭嗆聲：一人..

董娘抓姦櫃姐　夫：衛生紙沖掉沒..

即／八里碼頭赫見男屍　無證件身..

更多熱門

相關新聞

大甲媽祖首次北巡駐駕台北南港！

「大甲媽祖遶境」是全世界三大宗教盛事之一，即將在4月展開，而信眾除了能去中部參與遶境之外，現在也能在台北感受大甲媽的恩澤！即日起「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動」為期至4月底，這不但是大甲媽首次北巡駐駕，民眾除了可以參拜、體驗「稜轎腳」、拿「壓轎金」，更開先例透過擲筊領受賜財金；另外還能參加八路財神的「擲筊大賽」，只要一次擲出八個聖杯，就能獨得88,888元的發財金。

顏清標單腳拉筋慘摔！　全場大笑

自訴馬英九等殺人罪遭駁　高院撤銷發回

大甲媽祖4／7起駕　彰縣警局宣戰

媽祖信俗國際論壇　拓展媽祖信仰

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

為AirPower才買　網嗆退AirPods

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

《玩很大》輸了走心：氣死！

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

帥醫「床上超母湯」！妻淚：為何娶我

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面