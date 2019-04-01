「搶轎就制暴」彰化縣警局長施鐵腕　與40宮廟、角頭協調

▲彰化縣警局針對即將到來的大甲媽祖遶境，呼籲若有搶轎滋事發生，將依法嚴懲，絕不寬貸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮與通霄拱天宮分別將於7日晚間10點與8日凌晨1點20分起駕，預料兩大天后將同時在彰化市碰頭，彰化縣警察局為維護進香遶境期間的社會秩序，嚴密規劃交通疏導及安全維護措施，局長方仰寧表示，針對往年易推擠衝突地點，已透過刑事系統告誡陣頭人士對藉故鬧事鬥毆者，更將依法嚴懲，絕不寬貸。

方仰寧說「搶轎是不禮貌的行為，大甲媽也不會高興這種歡迎方式」，尤其大甲媽祖遶境彰化，往年常演成爭搶神轎的暴力衝突，彰化縣警察局今年特別邀集彰化市轄內40多家宫廟、角頭代表協調約制，要求絕不得藉故暴力衝突，否則警方會強勢依法立即制暴。

其實10幾年來熱情的信眾是搶「扛轎」，而且搶的往往不是跟隨的香客，也不是在地角頭，經常是外地勢力因大甲媽沒行經他們鄉鎮，他們自動來接駕，而且會成群結眾嗆聲在地勢力：「大家都是媽祖信徒，我們來接就不行嗎？」往往因此才會與地方角頭爆發推擠甚至衝突。

方仰寧表示，針對往年易推擠衝突地點，已透過刑事系統分頭約制告誡陣頭人士，並將規劃優勢警力嚴防衝突發生，對遶境活動意圖滋事分子，將會展示強勢執法作為，也會不假情面全力排除；對藉故鬧事鬥毆者，更將依法嚴懲，絕不寬貸。

今年警察局也特別與鎮瀾宮主辦單位協調交通管制措施，結合「大甲媽祖APP平臺」，提供道路管制及替代道路等訊息。同時為防範不法宵小伺機扒竊，警察局已規劃成立「檢扒小組」，由便衣刑警在人群中查緝竊盜，也藉此呼籲參與活動之信眾要注意自身財物安全。

【其他新聞】

►彰化婦有睡眠障礙離家出走 疑跳二林溪警消搜救中

►清明掃墓祭拜亡父 工程師竟滑落燒紙錢焚坑6成皮膚燒燙傷