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白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕

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▲▼白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕。（圖／白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪。（圖／白沙屯拱天宮）

生活中心／綜合報導

媽祖進香季全台出巡遶境，途中遭遇各種奇聞軼事，近日高雄鹽埕朝后宮才發生媽祖練轎衝進告別式的感動事蹟，但媽祖遶境途中若碰上喪事會怎麼樣呢？12年前白沙屯媽曾發生一起突發狀況，轎班行進迎面來了2輛靈車，信眾隨即圍成人牆，高舉雙手掩護、遮擋靈車，齊力為媽祖避喪，一度引發爭議。

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步遶境，每年都吸引上萬人朝聖，廟方歷史資訊指出，2007年4月27日中午12時許，媽祖婆當時正前往北港，進香途中發生一起突發事件，在雲林西螺福興宮街道上，前方有一輛廂型車停靠擋在路中間，這時對向車道迎面來了2輛靈車，直往神轎而來，當時巷道狹小，無法再有其他車輛來幫忙遮擋，也來不及調動。

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▲▼白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕。（圖／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕。（圖／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕。（圖／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕。（圖／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕。（圖／白沙屯拱天宮）

▲信眾主動擋喪築起人牆，還有母親抱起小孩。

千鈞一髮之際，跟隨神轎的信眾主動呼喊，前後左右眾人一同幫忙媽祖擋喪，不到幾秒鐘時間，2米多高的人牆迅速成形，大家高舉雙手，還有人拿起斗笠、帽子、包包，甚至有位母親抱起懷中的小孩，拉起小手幫忙擋喪。想盡各種辦法築起高厚的大型移動人牆，護送媽祖神轎通過靈車。

對向車道也來了許多人，主動沿著靈車一方，列隊組起另一道人牆遮掩。信眾情急之下窩心小舉動幫媽祖避喪，當時一度引發爭議、討論，如今信眾則笑說，「神遇到鬼還要怕？」其實民俗上，神明慈悲，與其說擔心沾染不淨，媽祖更擔心驚擾新喪亡魂，因此遶境時若遇到喪家，廟方會請隨行貨車開道，讓轎班貼著緩慢前進。

▼媽祖遶境遇靈車？轎班將貼著開道貨車前進。

▲▼白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕。（圖／白沙屯拱天宮）

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關鍵字：白沙屯媽祖,媽祖,拱天宮,通霄,苗栗,神轎,靈車,避喪,擋喪

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