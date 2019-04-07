部落男遭鏈鋸割傷大腿　救護人員徒步搬運4小時送醫

▲救護人員評估患者傷勢後先給予包紮止血。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣大同部落5日1當地居民大腿被鏈鋸割傷，造成傷口長達7公分傷口致無法行走，由於部落地處深山交通十分不便車輛無法到達，花蓮消防局救護人員以徒步搬運花費4個小時，將傷者送醫治療。

花蓮縣消防局4月5日近11時接獲民眾報案，於大同部落有民眾大腿被鏈鋸割傷，傷口深且無法行走，遂向消防局請求協助。消防局獲報後立即派遣新秀分隊警消三名前往，並同時於大隊集結警消五人及義消五名組成第二批救援小組前往支援，第一批救援小組於登山口與太警隊會合後前往現場。

▲▼救援人員將患者固定於SKED擔架後與民眾協力搬運患者，共耗時約4小時將傷者送醫。

由於天候不佳，無法順利執行航空器吊掛作業，受傷民眾改往大禮部落前進，與救援小組於步道2.1k處相愚遇，救護人員評估患者傷勢後先給予包紮止血，將患者固定於SKED擔架後與民眾協力搬運患者，與第二批救援小組會合後持續後送登山口並送醫，耗時約四小時。

據新秀分隊表示，受傷民眾為當地住民，因使用鏈鋸機具不慎割傷自己右大腿，造成長約7公分的傷口而無法行走，所居部落交通十分不便車輛無法到達。傷者已送花蓮慈濟醫院治療。



大同大禮部落為花蓮縣熱門登山步道，花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲，無論是當地居民還是遊客應確實掌握自身身體狀況，並隨時注意自身安全。