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蔡英文神秘笑回民進黨初選　林濁水：謎一般的總統

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▲ 悼念鄭南榕殉道 蔡英文：假訊息＆假粉絲侵犯言論自由。（圖／記者郭世賢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者郭世賢攝）

政治中心／綜合報導

有消息傳出民進黨10日開中執會時，要討論總統初選是否要延後，引發藍綠陣營關注。民進黨前立委林濁水8日在臉書上表示，總統蔡英文在這次總統初選中，「䛧様溝通」風格更是流露無遺，若初選有害勝選，那為什麼要讓有害的時程拉長，要讓民進黨受害更久？真是謎樣的總統領導䛧樣的團隊。

林濁水在臉書上提到，蔡英文就職百日時，「財訊」做了一份民調，發現民眾認為總統獨斷獨行有28.4%，溫和理性的26.9%，優柔寡斷的25.1%。「三個完全矛盾的風格竟等量齊觀，太奇怪了，令人感嘆是一位沒有人可以看得準真正本來面貌的䛧様總統，沒有人真正理解真正的她。這個民意，表示她強調她是最會溝通的總統，而溝通的目的就要成功地讓人看不懂嗎？」

林濁水說，這次總統初選中，她（蔡英文）這「䛧様溝通」風格更是流露無遺。回答會不會停止初選，要不要延長初選時程，總一概回答尊重協調，然後神秘地笑笑，讓民眾難以了解蔡英文對依民主程序完成進行初選真的態度，真是謎一般的總統。

林濁水表示，還有因為掌握的資源太大了，所以只要現任做得不必太好，只要過得去，挑戰現任就會辛苦無比，這就是所謂現任優勢原則，所以慣例是挑戰者肯定會要求延長初選時程；但是現在挺蔡英文的人一面強調總統做得好，不容否定，一面反而像挑戰現任優勢的劣勢挑戰者一樣千方百計要求延後，這不是在否定自己說的她做得不錯？

林濁水說，同時，他們強調初選有害勝選，那麼為什麼要讓有害的時程拉長，要讓民進黨受害更久？這不是又一樣自我否定？真是謎樣的總統領導䛧樣的團隊。

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關鍵字：蔡英文,林濁水,2020總統大選

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