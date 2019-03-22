林濁水：賴清德作風硬邦邦　投入黨內初選只為「這目的」

▲賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入黨內總統初選，引起黨內議論紛紛。對此，民進黨大老、前立委林濁水21日接受廣播《POP搶先爆》表示，賴清德給他的感覺是個硬邦邦的人，參選的目的是要「穩住立委席次」。

對於賴清德宣布參選，同樣屬於新潮流系的林濁水說，事先並不知賴要參選，「其實我跟賴清德不熟，事前知道賴要參選的人真的不多。」他認為，賴清德這個人作風「硬邦邦」，「想到什麼就講、然後貫徹到底。」他也說，「像這樣的人本來說不選，卻突然要參選，讓大家都很意外。」

林濁水表示，「賴清德是使命感很強的人」，尤其這兩三年民進黨的支持度下滑到這麼慘、支持者都很憂心，按賴清德的個性，不可能不做什麼。

林濁水分析賴清德出來參選的原因，雖然人認為他是因為補選有功，覺得有信心所以才出來參選，但這應該不是原因，主持人問，如果賴清德出馬參選是否有勝算？林濁水回應，這要從「初選跟大選」兩方面來看，「面對初選賴清德應該是有信心的。」

林說水指出，這次立委補選民進黨在綠營鐵票區都只贏一點點而已，所以賴清德應該不是覺得自己穩上而參選，研判他這次投入初選目的是放在「穩住立委席次」。

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）