學姐談統獨假議題被酸　林濁水6問：柯文哲搞錯了議題

▲台北市長柯文哲、副發言人黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩日前在政論節目上直言「統獨是假議題」引起各界議論。而前民進黨立委林濁水認為是「柯文哲搞錯了議題，而不是統獨是假議題」。

黃瀞瑩日前上政論節目談及統獨議題表示，「統獨就是一個假議題」，而台北市長柯文哲也回應，統獨假議題指的是，若放在中美對抗大架構下，美國在現階段不會允許台灣獨立、也不會允許台灣跟大陸統一，但大局之下，還是有人隨時想要破壞那個平衡。

林濁水28日在臉書表示，柯文哲說美國不會允許台灣獨立，所以統獨是假議題，講得煞有介事。他認為，「是柯文哲搞錯了議題，而不是統獨是假議題」。

林濁水說，柯文哲這說法的前提當然是「台灣並未獨立而且也不可以獨立」。林濁水也以6個連續問句指出，假如這樣，那麼，柯文哲得說淸楚，未獨立的內容是什麼，已獨立的內容是什麼，如果獨立了台灣又會變成什麼狀況。台灣做了什麼事後會獨立？美國允許獨立了又會怎樣？或者，最簡單的「說一說什麼是獨立？」「這些他肯定都答不出來。」

林濁水認為，事實上問題不在允不允許獨立的問題，而是在「中國不允許之下，已經實踐自我統治」，排除任何國家侵犯獨立主權的台灣，「美國卻不願給予國際法上的承認」的問題。那麼不承認會怎樣？林濁水舉例，列寧革命後，一直到雙方聯手和希特勒作戰前，美國都不承認，但是蘇聯並不因此不是獨立國家，美國又繼續承認波羅的海三國，但是已被併吞的三國不因此存在。「所以是柯文哲搞錯了議題，而不是統獨是假議題」。