陳水扁籲民進黨：將「蔡賴配」或「賴蔡配」納入全民調

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

民進黨總統初選陷入僵局，前行政院長賴清德欲挑戰總統蔡英文的連任之路，黨內陷入分裂危機。對此，前總統陳水扁在LINE群組發出訊息呼籲民進黨，不管是「蔡賴配」或「賴蔡配」，都應該納入全民調，才能選出贏得2020總統大選的組合。

陳水扁表示，民進黨2020總統候選人提名初選，如果五人小組協調不成，媒體觀察認為4月10日中執會難免一番激戰，結果難料。一旦進入初選全民調將一翻兩瞪眼；停止初選交由臨時黨代表大會徵召提名，也將破壞20多年來好不容易建立的民主初選制度。

陳水扁認為，如今傳出賴揆不可能接受副手搭檔，而蔡總統也不可能放棄尋求連任成功，眼睜睜地看到兩強相爭可能引發火車對撞，這都不是雙方陣營所願意看到的美滿結局。

陳水扁分析，如果蔡賴都想「承擔」，而賴院長也說「戰士沒有選擇戰場的餘地」，雙方何妨各讓一步，審慎思考雙贏的最佳策略？參酌當年蘇貞昌院長如今可以接受當年蔡副院長變成今天蔡總統提名的閣揆；南非白人總統戴克拉克也願意出任黑人總統曼德拉的副總統。

陳水扁說，除了黃金搭檔「蔡賴配」，也不應排除「賴蔡配」的可能，敬請二位民進黨最強而有力的總統候選人，重新省思可否同意將「蔡賴配」或「賴蔡配」同時納入全民調，看哪種搭檔最能夠贏得總統大選？

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）