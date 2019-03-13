蔡英文支持率回穩？　林濁水：不見得脫離困境！仍須加油





▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，日前一份民調顯示，欲爭取連任的總統蔡英文不論遇到誰，都可以拿到約20％左右的支持度，顯示出支持度已逐漸回穩。不過民進黨新系大老林濁水認為，蔡英文不見得是真的脫離困境，「而是仍須加油。」

根據山水民調11日公布的最新民調顯示，不論是「蔡朱柯」、「蔡王柯」或「蔡韓柯」的競爭組合，蔡英文支持率分別是21.9％、21%、20%左右，位居第三名。此民調由《放言》委託《山水民意研究股份有限公司》於2019年3月4日至5日執行，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽出電話號碼。有效樣本為1077人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

針對此事，林濁水13日在臉書上提到，蔡英文不管是哪一種3人組合都可以拿到約20%，支持度已逐漸回穩。民進黨大為振奮，不過「信心上升是應該的，但是恐怕還不能放心。」

林濁水認為，因為1月中以來10個民調，固然一些不到20%的已經被這次山水超越，但是10次中低於20%仍然以6比4，多於高於20%的。其次，由於不同公司做的民調，可能有不同的機構效應，因此習慣上以同一家公司做的前後之比最有價值，從這角度出發，山水這次做的固然有21.9%，但是山水上次做的卻是24.3%，比這次高了2.4%，「這兩組數據顯示的恐怕是蔡英文不見得是已經真的脫離困境，而是仍須加油」。