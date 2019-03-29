林濁水批蔡英文訪迷你國「這樣是驕傲」：台灣恐怕傷心的人會不少

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▲蔡總統28日返回台灣。（圖／記者劉亮亨攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文28日結束8天7夜的「海洋民主之旅」，晚間在桃園國際機場發表返國談話，「儘管前面挑戰很多，但我們會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界。」民進黨大老林濁水29日清晨在臉書批評，蔡英文如果認為訪問迷你國是驕傲，「台灣恐怕傷心的人會不少。」

總統蔡英文此次出行訪問了太平洋帛琉、諾魯及馬紹爾群島3個友邦，並於28日晚間8點在桃園國際機場發表返國談話。蔡總統表示，「海洋民主之旅」在臉書、LINE、YouTube以及各媒體報導已經完整呈現，就連技術團團長求婚成功也受到注意，「雖然旅途辛苦，但從未停下工作。」

蔡英文也感性透露，過境美國夏威夷時，遇上一群參加「機器人大賽」的台灣高中生，「他們拿著國旗在海灘上大聲喊總統好，引起旁邊度假、游泳的觀光客注意」，「這是以往總統過境的時候從來沒有發生的事情」。蔡英文在談話最後表示，「儘管前面挑戰很多，但我們會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界。」

▲林濁水不滿蔡英文的返國談話。（圖／翻攝臉書）

針對這次返國談話，民進黨大老林濁水在臉書批評，「訪迷你國當然不損尊嚴，但是心情驕傲？低調一點會不會好一點？這樣是驕傲，台灣恐怕傷心的人會不少。」