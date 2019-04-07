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葉宜津北門蚵寮辦閤家感恩活動　鼓勵老中青一起植樹做環保

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▲「台南阿姐」立委葉宜津，在台南北門蚵寮保安公園，舉辦感恩系列活動，包括三對三鬥牛、「甘蔗腰控」及植樹活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南阿姐」立委葉宜津，在台南北門蚵寮保安公園，舉辦感恩系列活動，包括三對三鬥牛、「甘蔗腰控」及植樹活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假最後一天，「台南阿姐」立委葉宜津，在台南北門蚵寮保安公園，舉辦感恩系列活動，包括年輕人最喜歡的三對三鬥牛，老一輩鍾愛的「甘蔗腰控」，同時還與眾人共同推廣植樹活動，請老中青三代，一起為地球低碳環保盡一份心力。

立委葉宜津說，感恩系列活動主要是由服務處聯合當地里長及社區協會共同規劃，會一次同時推出三種活動，主要也是希望讓老中青三代，都能找自己有興趣的活動來參加，一場活動把全家人都拉到戶外來，讓家庭關係更親近，更能促進社區團體的和諧。

▲「台南阿姐」立委葉宜津，在台南北門蚵寮保安公園，舉辦感恩系列活動，包括三對三鬥牛、「甘蔗腰控」及植樹活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因為舉辦三對三鬥牛籃球賽，使得平日很少見到年輕人，都現身投入這次的北門蚵寮社區活動。葉宜津首先為三對三鬥牛舉辦開球儀式後，就放手讓年輕人各自展開比賽。隨後便轉往「控甘蔗」活動會場，葉宜津說「控甘蔗」是老一輩人最喜歡的休閒娛樂。

▲「台南阿姐」立委葉宜津，在台南北門蚵寮保安公園，舉辦感恩系列活動，包括三對三鬥牛、「甘蔗腰控」及植樹活動，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「控甘蔗」就是「甘蔗腰控」，是早期農村的一種休閒活動，由老蔗農一刀砍在長甘蔗中間，讓參加者以小木片猜測兩段甘蔗的長度差距，答案最接近者可以將甘蔗帶回家，差距最大者必須付錢。活動開始不久，老一輩民眾就深陷其中，個個互比眼力，看誰能帶走最多甘蔗！

葉宜津接著與社區婦女一起到公園種植樹苗；葉宜津表示，海邊多種些樹，可以防風，對環境改善有很大的助益。在整片喬木林中，種些灌木類開花植物，可發揮點綴美化效果，更多元的植栽，才能豐富在地生態環境，葉宜津也親手種植6棵改良種的紅牡丹。

葉宜津趁著近百民眾在場，再次說明，民進黨將於4月底舉辦立委黨內初選的作業流程，拜託大家接到電話時，務必從頭到尾配合完成民調電話，千萬別只說支持葉宜津就掛斷電話，浪費掉表達自己支持意向的機會，也懇請大家把繞口的「葉宜津」名字多練幾次，大力支持葉宜津。

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關鍵字：葉宜津,北門,蚵寮,感恩,植樹,環保

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