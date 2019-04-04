台東豐田國中校慶運動會　場內活力場外帶動健康環保

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

台東市豐田國中4月3日舉辦39週年校慶暨運動會，參與活動人員含師長、學生、家長、來賓約330人，學校也邀請參與運動會的六個單位包含台東縣環保局、台東縣警察局少年警察隊、家庭教育中心、原住民家庭服務中心、臺東縣衛生局、慈濟基金會台東分會等，透過運動會休息的時間為師生、貴賓進行教育宣導。

豐田國中林彩盆校長表示，透過運動會跟慈濟的環保意識結合，會是一個很好的機會教育。學校也都有做資源回收，今天慈濟志工用環保遊戲的方式，讓師生從教室走到戶外來參與是很棒的活動，現在大家都在提倡環保，我想環保就是舉手之勞。

豐田里黃泉智里長與慈濟志工互動，分享環保理念，黃泉智里長表示豐田國中是母校，在豐田社區也有一個幸福資源回收站，每週一早上8點到12點我們都在做回收，透過民眾拿回收物到幸福環保站換一包衛生紙，鼓勵里民回收善循環，一起做環保也珍惜地球資源。

▼豐田國中校校長林彩盆(右)與豐田里里長黃泉智里長(左) 來到慈濟基金會攤位體驗環保愛地球有獎徵答。

▼慈濟志工與學生用遊戲的方式來宣導蔬食及環保從自己開始，同學排隊體驗。





剛跑完短跑的胡同學是7年級同學，胡同學表示，看到慈濟志工來幫我們打氣，我就來到慈濟的環保遊戲攤位體驗遊戲，才知道要做一件救災毛毯，是用600c.c.的寶特瓶70到80個才能做成一個毛毯，讓我很驚訝，現在我要好好的做垃圾分類，把寶特瓶回收好，可以救人又可以救地球。

慈濟志工蔡春蘭表示，當校長邀請慈濟到校參加運動會、設環保宣導攤位時，我們就設計以遊戲體驗的方式呈現，讓學生在心情放鬆下完整吸收環保知識，內容有環保、推廣蔬食等對於環境保護也有益處，帶動學生一起延緩地球暖化，可以玩又可以啟發每個人的善念。手心向下做環保救地球，健康蔬食從自己開始，就是減少二氧化碳排放，讓自己、讓地球都健康。

▼胡同學分享，透過志工說明才知道寶特瓶能做成一個救災毛毯。





慈濟基金會表示，慈濟志工長年推動蔬食、環保，希望邀約每一人用小小的習慣改變，發揮大大的地球平安力量。