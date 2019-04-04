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宜蘭志工的蔬食料理　讓五結鄉公所按讚

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▲▼宜蘭慈濟志工4月3日受邀於宜蘭縣五結鄉公所辦理素食祈福活動，志工準備的色香味及營養俱全的料理共15道菜，獲得好評。職員紛紛表示原來素食可以這麼美味，想學素食料理。(圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　 文／林佳予

地球暖化的問題日趨嚴重，專家提出素食最有效減緩暖化。宜蘭慈濟志工4月3日受邀於宜蘭縣五結鄉公所辦理素食祈福活動，志工準備的色香味及營養俱全的料理共15道菜，獲得好評。職員紛紛表示原來素食可以這麼美味，想學素食料理。

4月3日中午，五結鄉公所傳來陣陣菜香味。「今天午餐好豐盛喔！」「1、2、3…有15道菜！」慈濟志工準備了美味佳餚，有麻婆豆腐、鮮炒杏鮑菇淮山、芹菜管炒沙茶、花生豆腐、三杯蒟蒻、川耳九層塔、糖醋素魚、梅干素扣肉、毛豆炒玉米松子、炒什錦菜、蔬食好燻腸、炒米粉、大補湯，以及清爽的果凍、水果，鄉公所職員驚喜連連，紛紛拿出碗筷大快朵頤。

鄉公所職員中有幾位已吃素多年，五結鄉鄉長沈德茂在家中也是吃素，鄉長夫人更是從小就吃素，今日也特別出席。由鄉長沈德茂帶領全體一起虔誠唱〈愛與關懷〉，祈禱社會祥和、人心淨化、天下無災無難！

▲▼宜蘭慈濟志工4月3日受邀於宜蘭縣五結鄉公所辦理素食祈福活動，志工準備的色香味及營養俱全的料理共15道菜，獲得好評。職員紛紛表示原來素食可以這麼美味，想學素食料理。(圖／慈濟基金會提供）

沈德茂鄉長致詞感謝慈濟志工提供豐盛的素食午餐讓大家品嚐、感受吃素的特色。沈德茂鄉長表示，其實素食不過是少了肉而已，吃肉對環境污染的傷害很大，素食對地球節能減碳、環境衛生都有幫助，如果有一人從今改變飲食習慣的話，那就值得了。

社會課游帝慶課長本身也是素食者，游帝慶課長表示，我吃素、更能知道吃素的好處，現在社會注意環境保護問題，但我覺得體內的環保更重要，身體做環保就是鼓勵人人多吃素，吃素能長養慈悲，慈濟志工就是有那份慈悲跟愛。

職員對志工的廚藝讚不絕口，紛紛表示原來素食可以煮得這麼好吃。其中一位職員表示，吃素可以降低三高、又可以減少碳足跡、愛地球，以後願意試著少吃肉。

農經課黃鴻仁課長表示，吃素可以減少畜牧業造成二氧化碳的排放量，對身體也是健康、沒有負擔，希望以後有機會多吃素食。

人事室蔣銘仁主任：素食這麼好吃而且對身體沒負擔，以後可以多吃素食。感恩慈濟志工提供這麼美味的午餐。

慈濟基金會表示，「每一人」的小小力量匯聚，從一天開始，預約平安的「每一天」，就在餐桌上。「每一餐」都可以改變世界。

▲▼宜蘭慈濟志工4月3日受邀於宜蘭縣五結鄉公所辦理素食祈福活動，志工準備的色香味及營養俱全的料理共15道菜，獲得好評。職員紛紛表示原來素食可以這麼美味，想學素食料理。(圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：宜蘭,慈濟,五結鄉,素食,蔬食,環保,愛地球

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