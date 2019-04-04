白河媳婦葉宜津　清明連假回故鄉包潤餅與鄉親搏感情

▲立委葉宜津舉辦「包潤餅、發送潤餅」活動，同時貼近台南鄉親，聽取最近民意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節前夕，立委葉宜津特別在台南白河永安宮廟埕前，舉辦一場「包潤餅與民同心」的感恩活動，葉宜津說她是白河媳婦，因為自己也很喜歡吃潤餅，所以趁著清明節前，舉辦這項「包潤餅、發送潤餅」活動，同時貼近台南鄉親，聽取最近民意。

立委葉宜津4月4日上午在白河區永安宮廟埕，舉辦清明包潤餅活動，葉宜津一到活動現場，先到永安宮上香，向天上聖母祈求護佑台南市民，讓大家都能平安順遂、諸事如意。

活動現場主持人特別跟民眾介紹包潤餅傳統時說，潤餅是清明節最應景的食物，後代子孫在清明時節，停止進用熱食，改吃潤餅寒食，表達追思祖先；由於潤餅內餡有豆干、紅蘿蔔絲、豆芽菜、高麗葉、蛋皮、肉燥、花生粉、糖粉等，口味多變卻又相融順口，因而成為清明時節的應景美食。這場應景的葉宜津「包潤餅、發送潤餅」感恩活動，吸引數百位鄉親參與。

葉宜津說，她是白河趙家媳婦，自己也很喜歡吃潤餅，這回趁著清明節安排包潤餅活動，與大家一起過清明。葉宜津隨後也在現場小露一手，和現場志工包起潤餅，三兩下就包好一捲潤餅，展現白河媳婦的廚藝真功夫。

由於民進黨將於4月22日開始辦理民調，聽聞不少基層民眾還是不熟悉黨內初選民調程序，葉宜津特別趁此機會向支持者作一番說明，還趁著發送潤餅時，與支持者一起練習如何答覆民調電話，讓黨內初選民調更精確反映出基層的民意。