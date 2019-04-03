大甲媽7日起駕！氣象觀測車「護駕」　預報員沿途報天氣

▲氣象局派出氣象觀測車，沿途掌握繞境的天氣狀況。（圖／氣象局提供）

記者胡順惠／台北報導

大甲媽祖遶境進香活動今年從7日開始，為期九天八夜，為了讓信眾及工作團隊及早獲得天氣變化的資訊，讓活動更安全、便利，氣象局派出氣象觀測車，沿途掌握天氣狀況並以簡訊通知鎮瀾宮服務團隊。據了解，雙方攜手合作已經邁入第7個年頭。

氣象局表示，氣象資訊的價值在於被民眾廣泛地使用，由於一年一度的遶境活動均吸引大批信眾徒步參與，活動期間適逢天氣變化多端的春季，為了讓信眾及工作團隊及早獲得天氣變化的資訊，讓活動更安全、便利，因此雙方第7度合作加強氣象資訊服務，於活動期間透由氣象觀測車，沿途加強對天氣現況的掌握與訊息之提供，可在劇烈天氣將發生前，立即以簡訊通知鎮瀾宮服務團隊。

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▲大甲媽祖遶境活動是一年一度的大事。（圖／記者林世文攝）

氣象局指出，同時於4月7日、10至11日及14日，分別在鎮瀾宮、新港旅客中心及花壇鄉文德宮前設置氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊，並由氣象局資深預報員在現場報導遶境活動期間的天氣變化，提醒信眾提前做好準備，如果民眾至服務站拍照打卡或答對問題，可獲得限量紀念品，共計1200份。

大甲媽祖遶境進香被譽為全球三大宗教慶典盛事之一，且經聯合國教科文組織認證為「世界非物質的文化遺產」的國際型活動更加圓滿順利。氣象局也在活動期間，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，信眾可於鎮瀾宮官網所提供之連結，以及透過行動裝置下載該局「生活氣象App」及FB「報天氣」粉絲團等多元管道，獲得天氣觀測或預報相關資訊，以規劃行程和準備衣物。