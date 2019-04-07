大甲媽起駕參拜　朱立倫、賴清德、柯文哲「王不見王」

▲前新北市長要陪同大甲媽走到嘉義新港奉天宮。（圖／記者陳玉、攝影中心攝，下同）

記者李忠憲、陳玉／台中報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖將於7日深夜10點0分起駕遶境，2020年適逢總統大選年，不少有意參選總統的政治人物也陸續來參拜，前新北市長朱立倫下午4點多抵達，沿途有不少民眾高喊「總統好」，朱也露出微笑回應；朱說，「除了參拜，還要陪著媽祖走5天」，追求人民平安健康快樂。

朱立倫說，「自己跟大家一樣都是信徒」，要陪著媽祖走到嘉義新港奉天宮，希望在這個過程中，所有信眾都能夠平安健康快樂、台灣風調雨順、國泰民安；朱也說，大甲媽已是世界三大重要宗教活動之一，全台灣這段時間「信徒滿天下」，祈求得到媽祖保佑。

▲對於外傳蔡總統無法跟同黨同志做辯論，賴說：「一切尊重黨的機制」。

朱立倫剛走，前行政院長賴清德、台北市長柯文哲陸續到場，3人「王不見王」。賴清德表示，特別在媽祖遶境前來參拜，一來是叩謝聖恩，感謝媽祖婆坐鎮大甲來保佑大家，二來要感謝董事長顏清標、副董事長鄭銘坤讓大甲媽遶境成為全世界三大重要宗教活動之一。

媒體也提問賴「如果跟柯見面會不會打招呼？」，賴笑說，「當然會打招呼。」另外，外傳蔡英文總統說無法跟同黨同志做辯論，賴回：「一切尊重黨的機制，相信黨主席卓榮泰會有最好的安排。」

▲柯文哲前來參拜，說自己是來還願的，並沒有跟前面參拜的賴清德碰到面。

賴清德前腳剛走，柯文哲就到場參拜；顏清標致詞表示，5年前柯曾參加大甲媽遶境走9天，這次有心想參加全程卻遇到議會開議，需要「切時間回去議會」，顏笑稱，「媽祖都知道」。

柯文哲致詞時說，「我今天是來還願的」，謝謝在場善男信女，祝福大家遶境之旅平安順利，隨後立即離去，前往大甲裕珍馨受訪。