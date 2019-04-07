參拜白沙屯媽祖！　蔡英文蒞臨拱天宮：信仰讓我們更團結堅定

▲白沙屯媽祖出巡前，總統蔡英文前往苗栗拱天宮參香。（圖／翻攝總統蔡英文臉書，下同）

記者莊智勝／綜合報導

苗栗白沙屯媽祖將於8日凌晨1時20分起駕出巡，總統蔡英文7日下午4時許偕立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、苗栗縣場徐耀昌、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿等人陪同參拜拱天宮；蔡英文致詞時表示，跟著媽祖一起出巡，是一生中難得的經驗，希望台灣社會在媽祖的保佑下，國人都能團結、堅定。

白沙屯媽祖徒步進香活動將於8日凌晨起駕，展開為期10天9夜的北港進香之旅；雖然此次遶境與「大甲媽祖」撞期，但拱天宮管委會表示，報名人數並未受到影響，相較於去年4萬2千名信眾隨行進香，今年更創下紀錄，有逾4萬9千名信眾報名，比去年還多出了7千多人。

總統蔡英文下午4時許也蒞臨拱天宮參拜，並穿上廟方主委洪文華贈的進香藍色背心與臂章。蔡英文致詞時表示，白沙屯媽祖一年一度的出巡盛事相當熱鬧，稍早就看到廟前擠滿信眾，表示白沙屯香火鼎盛、媽祖一定很靈驗，「希望祂保佑我們大家平安順利，國家國泰民安，守護台灣的土地。」

蔡英文說，每年白沙屯媽祖要出巡都是「大代誌」（大事情），「要走的路線都是媽祖的旨意，信眾在跟隨進香時，也是受到媽祖的引導指示，帶領大家前行；跟媽祖出巡，是一生難得的經驗，信眾的團結互助，大家一起走完遶境路線，讓我們驗證一件事，就是信仰能讓我們團結、堅定，台灣社會有媽祖的保佑，我們一定團結、一定堅定！」